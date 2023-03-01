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【蔡天鳳碎屍案】Abby生前出錢出力助毛孩　動物慈善機構將改名紀念

娛樂 13:36 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳在生前成立「愛豹仕愛心慈善機構」，出錢出力協助流浪的動物。

28歲名媛蔡天鳳（Abby）近日慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，所有認識Abby的家人好友全對她讚不絕口，更形容她如同天使般，故她慘被殺害令人感到痛心。

Abby在生前成立「愛豹仕愛心慈善機構」，出錢出力協助流浪的動物，更因為她的堅持而令一隻受重傷的貓成功活下去。

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐

出錢出力助毛孩

愛心爆棚又愛動物的Abby，生前與志同道合的朋友成立「愛豹仕愛心慈善機構」，機構日前在Facebook專頁發文：

去年年中，Abby 主動提出，香港太多需要幫助的浪浪，還有香港太多獨立義工出錢出力撫養浪浪，用盡自己的積蓄，而這班人是很無助，我們是否可以在這一點去做一點事幫助他們，所以我們決定成立這個慈善機構。而名字是她主動說她想低調，就用返豹太貓貓的IG名字。 很感謝你一路以來對人對動物的愛、我們10天前才聚會，你提出了很多很多的idea， 我們無論如何也會繼續堅持下去！會跟住你既（嘅）理念，一路撐落去！

    點擊圖片放大
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堅持拯救重傷貓

資深大律師清洪契仔周英杰表示Abby一家人每年捐給慈善基金過千萬元，十分有善心！

Abby也相當落力，曾經有一隻流浪貓在東涌被車撞傷，Abby也把身體佈滿蛆蟲的貓抱在懷中。在Abby的堅持下，該流浪貓在治療後成功康復。

最新影片推介：龔嘉欣專訪

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「會為你嘅理念一路撐下去...」

在機構Facebook專頁的最新一則帖文中，上載了一張Abby與受傷動物的自拍照，「Abby 姐姐，多謝你喺車車最無助既（嘅）時候來看我，出錢又出力去幫助車車！我們更多謝因為你既（嘅）愛才成立愛豹仕愛心慈善機構，一路以來你用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我地會為你既（嘅）理念一路撐下去。」

蔡天鳳在生前成立動物慈善機構。（Facebook圖片）

動物慈善機構將改名

為了紀念Abby，機構的名字也會有所更改，並在Facebook帖文交代：「未來的日子，我們也和CHRIS 相（商）量好了，機構亦將會改名為Abby & Paomes Charitable ORG! (中文將會在正式完成公司 改名手續後一次公佈）。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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