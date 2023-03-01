【消費速報】撤口罩令全力血拼報復性消費　多間商場大送出遊獎賞+旅客消費優惠

▲ 新地12大商場宣佈重磅斥資$1500萬搶攻旅客市場，推出針對旅客的優惠，出示旅遊證件消費可獲高達$10,000的消費回贈。

口罩令正式取消，社會全面復常，市民出外玩樂更盡興，近日新地旗下各商場推出送機票及旅行用品等大獎，以迎合全城出遊熱潮。同時各商場亦配合政府推出的「你好，香港！」宣傳活動，合共送出總值達1,500萬的精彩禮遇予旅客，正好可帶著外地來的朋友逛商場，盡情享受購物樂趣。

北角匯︰好賞旅行最高消費賞

由即日至3月31日推出「好賞旅行最高消費賞」活動，以滿足大家的旅行慾。The Point會員於推廣期內在商場以電子貨幣消費並成功登記積分，即可自動參加活動，首30名累積最高消費金額之會員可獲贈禮品1份，包括第1至5名的JAL日本航空公司雙人來回香港-東京（成田）經濟客艙機票$3,000商場電子贈券組合；第6至15名的$1,500商場電子贈券組合；第16至30名的$1,000商場電子贈券組合。

將軍澳中心︰好賞旅客

準備外遊旅客消費滿指定金額及以指定積分，便可換領旅遊好物。消費滿$800，可以500積分換領Bifesta卸妝紙及$50將軍澳中心電子贈券組合；消費滿$5,000，可以2,000積分換領德國寶摺疊式電熱水壺及$200將軍澳中心電子贈券組合；消費滿$12,000，可以5,000積分換領29吋行李箱及HK$400將軍澳中心電子贈券組合，正好為大家出遊前做好準備。

訪港旅客消費優惠

在外地旅客訪港方面，新地各大商場推出總值$1,500萬的旅客消費獎賞，只要出示旅遊證件、抵港機票或登機證，以至高鐵車票，遊訪各商場並消費滿指定金額，即有機會換領合共高達$10,000商場電子贈券及禮品作為獎賞回贈。

▲ 距離羅湖及落馬洲站僅一站之隔的上水廣場，推出「Welcome to Hong Kong來港消費勁賞禮」，旅客消費即享多款限量福袋及現金電子券，回贈總值高達$3,500。

上水廣場︰Welcome to Hong Kong來港消費勁賞禮

由即日起至3月31日，旅客出示有效旅遊證件，在商場（2-5樓）以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領多款限量福袋，高達$1,500回贈優惠 (先到先得，換完即止)。同時亦率先與銀聯合推「春日消費賞見面禮」大派1萬份贈券迎旅客。

1、消費滿$3,000，可獲贈健康福袋（保健產品及$50個人護理產品電子贈券，價值約$200）

2、消費滿$6,000，可獲贈美食福袋（美食及$200商場電子贈券，價值約$400）

3、消費滿$10,000，可獲贈現金券福袋（鮑魚及$800商場電子贈券，價值約$850）

屯門卓爾廣場及錦薈坊︰旅客尊享禮遇

由即日起至3月31日，旅客出示有效旅遊證件，並即場登記成為The Point會員，即賞$100商場零售電子贈券；即日以電子貨幣消費滿指定金額，更有機會獲得高達$2,400零售電子贈券 (先到先得，換完即止)：

1、消費滿$6,000，即可換K$800零售電子贈券組合 ($600卓爾廣場零售電子贈券及$200屯門錦薈坊零售電子贈券）

2、消費滿$15,000，即可換領$2,400零售電子贈券組合 ($1,800卓爾廣場零售電子贈券及$600屯門錦薈坊零售電子贈券)

PopWalk天晉滙︰Chill遊將南

由即日起至3月31日，旅客於商場以電子貨幣即日消費滿指定金額並出示有效旅遊證件，即可換領旅客專享消費優惠之餘，更可租借單車出遊遊覽將軍澳，欣賞大橋海天一色美景。(先到先得，換完即止)

1、美食賞︰於同日消費滿$300，即可換領$50美食電子券

2、玩樂賞︰旅客消費滿$800，即可換領2小時免費租賃日系復古單車及$50美食電子券

▲ PopWalk天晉匯亦推出「Chill遊將南」，旅客可專享消費優惠之餘，更可送2小時免費租賃日系復古單車，欣賞大橋海天一色美景。

東港城︰春日消費購物賞—訪港旅客尊享獎賞

由即日起至3月31日，訪港旅客以電子貨幣即日消費滿指定金額，並憑有效旅遊證件及抵港登機證或抵港的有效乘車證明，即額外可獲$100東港城零售電子贈券。(先到先得，換完即止)

記者︰劉妙賢