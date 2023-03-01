【正能量】看書自學成玻璃雕塑家創作30年　黃國忠：有移民學生憑手藝找到創業商機

▲ 玻璃雕塑家黃國忠認為，由興趣進入一門手藝其實是重要，也是最容易的。好像很多學生當初是因為學了，覺得很好玩而繼續，繼而發現有商機並成創業的契機！

世紀疫情令不少人手停口停，萌生轉型的為數不少，屬於表演界（默劇人、木偶師和面具師）的黃國忠歎道：「所有朋友全都失業了，因為大家不需要娛樂。」不過也有朋友打趣跟他說：「你就好啦，又可以轉行！」。早於1993年成立香港玻璃工作室的他說：「好多人以為我們整玻璃，其實我們是做藝術，給人收藏的那一種。」即是，這些年來已孜孜不倦地把平凡不過的玻璃，增值昇華成一件雕塑，人生何嘗不需要？

看看黃國忠的履歷，有不同面向的身份，包括玻璃雕塑家、默劇人、木偶及面具師。1963年出生的他，於30年前已是Slash的先驅。「有趣的地方是我專挑偏門，默劇和吹製玻璃在香港屬小眾，反而容易給我發揮。而稱自己做玻璃雕塑家，因為我也喜歡雕塑，嘗試將兩者結合。」

由「三無」到工作室

黃國忠乃本港著名藝術家之一，職銜也多多，早在香港理工大學的「駐校藝術家計劃 2007/08」網頁上，可看到他擔任香港藝術館、香港藝術中心、香港視覺藝術中心玻璃藝術課程的導師、香港浸會大學視覺藝術學院及香港玻璃藝術發展學會顧問。

▲ 將玻璃做到如陶瓷雕塑的藝術品，是黃國忠多年來給自己研究的課題，「原來是可以的，以前會做比較細，今年終於做到大型裝置呢！」（圖片：受訪者提供）

開始接觸玻璃這類材質物料，緣於30年前黃國忠一份好奇心，自此深深愛上了這門藝術。然而，當時香港並沒有可以進修學習玻璃的正規學校，他更笑稱香港是玻璃藝術創作界的「三無」之地：無學習玻璃的課程、無地方進行玻璃創作和無可以諮詢的玻璃藝術家。

「我原是跟陳松江老師（香港著名陶藝家）學習陶藝，他有獨特陶藝方法，最在行是油滴天目，出來的作品表面顏色很有趣。他也教我們做琺瑯，意外地接觸到再玻璃，發現其好玩多變，是一種很有趣的物料。」

他明言早在60年代，美國已發起玻璃工作室運動，而在那個沒有YouTube的頻道出現的時代，他只好到書店購買相關書籍，買一個小電窯和僅僅靠幾堂學習陶藝及七寶燒的經驗，便開始無師自學之路。

▲ 玻璃材料有貴有平，他建議初學者最好用別人丟出來的玻璃樽、玻璃辦作，既環保也可循環再用。（圖片：受訪者提供）

「創作玻璃這一門工藝，是需要有相關經驗的人去管理。單是玻璃要加熱或冷卻需時多久、焙爐保養也有好多學問，在香港是沒有人懂這些技能。我也邊做邊學，現在焙爐有甚麼頭暈身㷫，我也可把它搞定。」

有鑑香港在創作玻璃藝術的困難，首先他想讓更多人接觸玻璃創作技法，曾到過不少⻘少年中心開辦課程，更曾被藝穗會、香港藝術館、香港藝術中心、香港視覺藝術中心等地方開辦有關玻璃的課程。1993年，30歲的他創辦香港玻璃工作室，提供一個設備齊全的工作環境，並開班教授製作吹製玻璃技巧。

「吹製玻璃最困難是控制溫度，1,200度的溫度是可令玻璃熔成膏狀，但一把玻璃膏從焙爐拿出來後，它就會很快冷卻。」

吹製逾千小時才叫資深

1999年，他到過台灣關渡的玻璃博物館學習及鑽研玻璃吹製及玻璃脫蠟鑄造技術，並決定把這些技術引進香港，並將他的玻璃工作室各項設施升級。2004年，他成立香港玻璃藝術協會。

▲ 1983年起跟霍達昭學習默劇，1987年加入藝穗默劇實驗室，是彩虹樹劇坊及默寄默劇團的藝術總監。（圖片：受訪者提供）

「現在香港已有得兩間學校可學習吹製玻璃，十多年前我幫浸會大學set up學校工作室，可以說是全中國第一所大學有吹製玻璃學習室。近年我也有幫香港知專設計學院做了一個設備， 下一個學季他們便有地方吹製玻璃了。」

誠然，不同國家有不同標準，而玻璃分冷熱暖加工，每種加工方法都有很多變化，視乎有不同施工方法和藝術取向，舉例捷克最擅長的是打磨玻璃，玻璃質素很清很純，是業界認定的AA級水晶料，那專業的吹製玻璃師是如何界定呢？

「初學者至少要有100-500個小時的經驗，如果有1,000-5,000個小時的已算資深。（前景如何?）有很多學生以玻璃創作來創業。好像有位學員用這些技術去做首飾，如銀河玻璃飾物，放置一些有紀念價值的物件於內；另一位學生糅合剪紙藝術到磨砂玻璃上，將男女雙方剪影拼湊成一個接吻動作，而他主攻婚宴的紀念品市場，並將名字寫上玻璃上，更成獨一無二的紀念品呢！」

也有移民到英國、泰國學生跟他說，學了這門吹製玻璃工藝，可變成一種work from home的職業，並把作品放到當地night market和手作市場寄賣。最後他給想自我增值的朋友一些寄語：「由興趣進入一門手藝其實是重要，也是最容易的。好像很多學生當初是因為學了，覺得很好玩而繼續，繼而發現有商機並成創業的契機！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

吹玻璃的職業病：肝熱

每項職業都有它的「職業病」，吹製玻璃也一樣，黃國忠表示曾因製作玻璃關係，受傷是不可避免的。曾試過因工作太累直接穿過火焰關掉火槍，手部被灼傷，要一個月才痊癒。此外也因長期面對高溫（每 一天教學時間是朝十晚六），會出現肝熱情況，他說：「我請教過外國人，他們說飲啤酒，因有微涼和護眼元素。不過我屬少少寒底，酒不宜多沾。記得當初去台灣時，我們一班同學經常飲珍珠奶茶，原來是不好，因為外熱內凍的反而更傷肝。現在我大多飲溫水、多休息和晚上不教班。如嚴重一點。會用中藥的皮膚病血毒丸和過敏丸便可。」

記者：黃鑑江