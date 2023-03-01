【撤口罩令】兒科醫生指仍有兩病毒活躍於兒童場所 不建議1類人士除口罩

▲ 雖然今日撤口罩令，但兒科醫生陳欣永不建議1類人士除口罩。

今日（1日）起全面取消口罩令，有關安排適用於全港學校。兒科醫生陳欣永回覆Topick記者查詢時指，兒仍有兩種病毒活躍於兒童場所，不建議1類人士除口罩，免受感染。

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陳欣永醫生指近兩個月以來，儘管仍有口罩令存在，但亦有一些病毒特別流行於小朋友身上，

上呼吸道感染病毒中的合胞病毒（RSV）在幼稚園、Playgroup等兒童出現的場所有極高傳播率，RSV近似一般上呼吸道感染病毒，但更易入氣管，從而引發氣管或支氣管炎，而嬰幼兒感染後症狀會更嚴重。另外副流感病毒、冠狀病毒(OC43)等也是常見於兒童身上。小朋友戴住口罩也會受感染，更何況除下口罩，患病機會當然大增。

由於口罩的確有效預防因飛沬而傳播的上呼吸道疾病，但陳醫生指由於兒童屬高危群組，在防禦病毒能力、做法、心態上較年長小朋友或成人弱，所以建議大家遇到以下情況可繼續戴上口罩:

1.家長本身自己感到不適，為保護自己或別人，也需要戴上口罩。

2.學童上學或成人上班場所有較多人士出現不適症狀時，也不妨戴上口罩以防止飛沫傳染病菌。

陳醫生分享近日一名家長帶小朋友就診時指出，孩子讀的班共20人，當中有13人出現不適症狀需請病假。

就算戴住口罩上學，但因為小朋友開始有茶點時間，會除下口罩進食及交流，仍是容易感染細菌，所以建議亦鼓勵小朋友如有任何不適或擔心受到感染可以繼續戴住口罩。如果在其他人都不戴口罩的情況下，仍然繼續戴當然會有保障，總比大家都有不適症狀，但又除下口罩的風險低。

他估計現時疫情放緩及新冠肺炎感染率下降，源於多人曾經確診或注射疫苗，但他指家長亦不要強迫小朋友繼續戴口罩，

如果家長在群組收到消息有很多身邊的同學或朋友生病，不妨建議小朋友戴口罩保障自己以防止細菌由飛沫傳播，家長無需擔心小朋友因長期戴住口罩而影響呼吸，特別是幾年，更多小朋友一除下口罩後就變得不自然，要求爸爸媽媽為他戴上口罩。



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責任編輯︰許珞珩