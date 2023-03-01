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【盡情奔跑】運動會遇上撤銷口罩令首日 校長：學生不用再戴上口罩做運動

親子 14:40 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

學生們除掉口罩，盡情在賽道上奔跑。

3月1日是新冠肺炎疫情以來撤銷口罩令首日，學生在學校也不需要再戴上口罩。佛教林炳炎紀念學校適逢在這「歷史性一天」舉行運動會，許定國校長形容撤口罩令的時機剛剛好，愛蹦蹦跳跳的學生，不用再戴上口罩做運動。

特首李家超昨日宣布撤銷口罩令，許定國校長表示，由於今日剛好是學校運動會，他昨日下午也心急地等待教育局的正式文件，希望能夠通知學生家長，可以自由選擇在今日的運動會上是否戴口罩。

他也坦言，今日是第一次撤銷口罩令，學生今日仍然戴上口罩回校，但運動會開始後，他們都向學校表示可以脫下口罩，盡情參加比賽。

終於不用戴口罩了，同學亦表現得很興奮及雀躍，不過不少老師及學生看似仍未習慣，今早他們上學時依然戴着口罩，不過待運動會正式比賽時，我們都安排同學們除下口罩，令他們可以全情投入比賽。

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校長表示，由於是疫後首次舉辦運動會，今次運動會很特別，他安排了全校學生落場參賽︰「今年增加了很多獎項數目，相信對他們有一定的鼓勵性。希望同學們可以盡情享受這次除口罩的運動會，玩得開心。」

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大合照影畢業相

校長感恩於「除口罩令」，皆因代表了學校復常運作又跨進了一大步。他說由於過去幾年大家都戴住口罩，因此是個好機會讓師生重新再認識。他笑說︰

因為過去除了午膳時間，大家都戴住口罩，很多老師都認不到同學真正的樣子。」他更打趣說︰「現在大家以真面目示人，不知有沒有機會認錯呢！

他指，過去因為疫情關係，畢業相都是用「拼湊」的方式處理，不過今年學校將會復大合照的形式，讓大家站在一起溫馨拍照。

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