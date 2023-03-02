【偷食男女】出軌情侶求歡不果男子威脅公開情慾片　女子揮刀怒切絕後

▲ 一對已婚的偷情男女求歡不果，男方威脅公會情慾片，女子竟揮刀怒割對方陰莖。

現今社會，經常都發生出軌偷食，印尼一對已婚男女，相約到酒店開房，但兩人在房內發生爭執，男方不滿女方拒絕發生關係，求歡不果的男方，竟以公開情慾視頻作威脅，女方心生不滿，趁男方脫衣洗澡時揮刀，割掉他的子孫根。

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綜合外媒報道，事件發生於2月25日，在印尼北蘇門答臘實武牙（Sibolga），一對同齡28歲的已婚男女背住另一半交往了7個多月，上周六相約到實武牙一間酒店，兩人在房內發生爭執，女方不願與男方發生關係，男方竟惱羞成怒，不僅出言不遜，還威脅公開兩人的情慾視頻。

面對男方威脅，她心生不滿，於是趁男方脫衣洗澡時，女方拿起一把類似匕首的尖物，當男方洗澡出來後向他揮刀，割掉他的子孫根。回過神始知自己闖下大禍，連忙向酒店職員求助。

警方經調查後證實，傷者與嫌疑犯同為28歲，擁有各自家庭的他們選擇出事，結果釀成濺血事件，而女子落網後，面臨最多5年監禁。她供稱發現男友已婚，自己不甘只當情婦，想分手卻遭對方威脅，於是狠下毒手。

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責任編輯︰王明芳