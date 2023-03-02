【撤口罩令】港爸昔日撲口罩氹老婆開心　慨嘆$28買KF94口罩頓成蟹貨

▲ 港爸李生先唏噓當年為氹老婆開心，用$28高位購入KF94口罩，如今變蟹貨。（受訪者提供照片）

口罩令全面撤銷，有港爸在社交平台撰文，回顧3年前，為了保護懷孕中的太太四出撲口罩，更以$28高位購入韓國製造KF94口罩，由於之後補貨成功，該高價口罩一直不捨得使用，今日頓變「蟹罩」，苦笑慘過科網股，市值立即歸零。帖文一出，有網民即留言身同感受，家中囤積不少口罩存貨。港爸李先生回覆TOPick記者查詢時指，當日因為太太懷孕時正值第一波疫情來襲，全城「鬧口罩荒」，他才會高位入貨。

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口罩為情人節禮物

李生憶述當日是2020年情人節，大家出街返工也戰戰兢兢，又未開始居家隔離，是「搶」物資最厲害的時期。

情人節大家都不敢出街慶祝，唯有搶購口罩做情人節禮物，苦中作樂「氹吓」老婆開心。雖然當時用$28超高價買，但以情人節禮物來說服自己，已經算是好划算，而且應該難買過玫瑰花。市值仲貴過Tesla股票，雖然不斷溝淡，但係至今仲有少量蟹貨未捨得用。現在個仔都就嚟3歲，聽日蟹罩市值立即歸零……慘過當年科網股。

戴口罩是新一代的被動技能

李先生的兒子於疫情時出世，至今快3歲，他直言兒子跟新一代小朋友同樣視「口罩如衣服」，是外出不可或缺的一部分。

他的世界，從來都不抗拒戴口罩，因為口罩是必需品。由出世至今，每次出街都必須戴口罩，有時我們忘記為他帶口罩，或者我們大人忘記戴口罩，他也會提醒我們「戴口罩！戴口罩！」，這已是新一代BB的「被動技能」，可能命運就是要他們與病毒、口罩、疫苗、社交距離共存。

不知不覺愈買愈多

隨着兒子長大，對口罩款式也有要求，李生與太太會按兒子心儀的卡通人物、不同的場合配備不同口罩。

每次見到減價都會買少少、去主題樂園玩又會買少少、過時過節、生日送禮又會收到幾盒、朋友搭單又買多幾盒、出新款卡通人物、車仔，又買一兩盒、儲下儲下就好多、沒完沒了，口罩多總好過不夠，粗略估算家中囤積的口罩至少可以用足一年。

尊重兒子決定是否除口罩

雖然口罩令全面撤銷，但李生直言是兒子自己要求一定要戴口罩。

要他除口罩出街會喊，需要少少時間適應，而且他的學校已經有通告話檢測及口罩繼續直到另行通知。以個人健康着想，繼續戴口罩也不是大問題，因為過去幾年的確效果很不錯。好像日本人，有需要戴就戴，花粉症、感冒、自己不適，保護自己保護別人、其實戴口罩無傷大雅，而且儲落的口罩總要解決，慢慢消耗，好過囤積浪費，可能到夏天好大汗、好熱，才是一個契機，讓小朋友慢慢減去口罩。

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記者︰許珞珩