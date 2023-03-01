【娛圈靚媽】岑麗香騷最新相片　香香被讚天然美為「變臉」平反

▲ 靚媽岑麗香晒出新相，又成網民焦點。

38的岑麗香初入行時憑著甜美外貌被封「宅男女神」，婚後的香香依然保持纖瘦身型更被冠以索媽之名。

惟五官愈來愈精緻的岑麗香不時被指「變臉」，靚樣成為網民討論的話題，不過日前岑麗香於IG分享新相時既然「打回原型」，被網民指回復初出道的樣子。

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岑麗香日前於社交平台開post，她透露重拾學生時代的興趣，以衣車縫製衣服。

她寫道：「當我在高中時，我喜歡去布料店並選擇布料來製作自己的大部分衣服，還有一些送給朋友！讓我們看看這次我能想出什麼！」

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被網民讚天然美

其中一相片見岑麗香托著腮，未知是角度問題抑或發福，香香現出包包臉，另外曾被指雙眼愈來愈大的香香既然變回鳳眼，仿似變回初出道的樣子。

網民除了讚香香是天然美，更笑稱此張相片證明香香沒有變臉。

岑麗香於2009年參選溫哥華華裔小姐成奪冠軍後，旋即在2010年代表溫哥華前往香港及中國參加國際中華小姐，再次贏得選美冠軍入行。當時香香憑一對鳳眼和甜美笑容，成功吸引一眾宅男。

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單眼皮變波子眼

不過於219年網上流傳一張香香的大學畢業照片，對比之下發現香香絕對稱得上女大十八變，遺傳自越南華僑父母的細長雙眼及單眼皮，在選美時卻變成雙眼皮，令人不禁懷疑香香曾經變臉。

015年，香香更被網友發現懷疑在眼頭動刀，雙眼再次變大。直至2016年下嫁圈外男友強強後，香香雙眼又再變大，眼睛距離愈來愈窄，早年的鳳眼已變成波子眼。

不過翻看香香的IG相片，其雙眼可說時大時細，或許是化妝技巧和美圖的功用。

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