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【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

醫生診症室 16:38 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

轉季鼻敏感發作，醫生拆解迷思，教3招有效舒緩。

不少人都有鼻敏感問題，尤其轉季時情況更嚴重。究竟有長期鼻敏感會導致哪些問題？有無方法可舒緩、根治？耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受TOPick訪問，拆解鼻敏感的影響。

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病發成因

鄧志豪醫生指出，大概有四分之一的鼻敏感病人，都是因為遺傳因素而導致鼻敏感，尤其在學童年齡容易出現。誘發成因包括：

  • 轉季：氣溫及濕度有偏差，溫差的影響會刺激鼻腔系統，引發鼻敏感症狀；
  • 塵蟎、花粉：工作環境比較多塵蟎，或在戶外接觸到空氣中花粉，都容易導致鼻敏感症狀；
  • 寵物毛屑：有部分人對於貓狗等寵物的毛屑有敏感反應。

症狀及影響

鄧醫生解釋，鼻敏感其實是在環境影響下，自身免疫系統產生的發炎問題。短期臨床症狀包括：打噴嚏、鼻痕、流鼻水；如果晚上發作，會出現鼻阻塞，甚至鼻水倒流。鼻水倒流會刺激喉嚨，引發咳嗽，甚至會有喉嚨發炎的情況。學童如因鼻塞無法呼吸，容易半夜乍醒，影響睡眠質素，有機會長遠影響身高。再嚴重些，可能會引致比較厲害的炎症，例如較嚴重的上呼吸道感染症狀，引起併發症或「鼻竇炎」：

因為鼻敏感本身就像發炎，鼻膜會比較充血，微絲血管容易顯現出來，令整個鼻腔組織有腫脹、分泌物比較多。鼻竇發炎，就是因為這些腫脹阻塞了鼻竇出口，令鼻竇内的分泌物出不來，造就了一個環境讓細菌滋生，形成發炎。症狀是鼻部的分泌變得黃黃綠綠，甚至有帶血成分。

醫生提醒，一旦鼻敏感致鼻塞甚至鼻竇炎，切勿用力擤，否則摩擦會令鼻部微絲血管破損，造成流鼻血。

30歲調酒師長期鼻敏感致失嗅

鄧醫生又分享，因忽視鼻敏感，導致衍生嚴重後遺症的病例。患者為30歲左右男性，任職調酒師，對酒精及用鼻子聞氣味的需求較大。患者本身有鼻敏感，但一直疏於理會，直至嗅覺功能慢慢轉差，才發覺事態嚴重急求醫。

醫生診斷後，發現他除了鼻膜腫脹，鼻腔内還有明顯的鼻瘜肉增生，阻礙了鼻竇出口，形成鼻竇炎。患者先經過藥物治理後成效不大，鼻瘜肉及發炎情況仍持續，最後要用手術移除鼻瘜肉，並將鼻竇通道打開，還原正常的鼻腔環境，令呼吸阻塞減少。但患者鼻部因長期阻塞，導致嗅覺神經功能減弱，嗅覺功能在術後仍不能恢復原有度，最終令熱愛調酒工作的他被迫辭職。

治療方法

鼻敏感易於轉季時發作，可以如何保養減少發作機率？鄧醫生表示，病發時首選是藥物控制炎症，包括用抗敏藥、噴鼻劑。病情若變得嚴重，出現鼻竇炎，透過藥物都處理不好的話，就需要用手術處理炎症範圍，才能恢復鼻腔正常功能，改善嗅覺、呼吸能力。

此外，醫生也建議日常做一些簡單保養：

做帶氧運動是很有效的自我調理方法，包括跑步、游水，會有助我們的鼻腔免疫系統功能，令出現鼻敏感的機會或炎症減少。同時要注意家居環境清潔，常替換包括床單、被鋪、地氈、沙發這些必需品，令塵蟎的積聚減少。

另外，透過鹽水洗鼻的方法，能即時舒緩不適：

這是一個很簡單但有效的方案。因為鹽水清洗鼻腔内殘留的分泌物，會幫我們將裏面的水分抽出，改善較腫脹的鼻膜情況。所以病人若分泌較多，甚至有鼻水倒流情況，都建議用生理鹽水清理整個鼻腔，再用藥物輔助控制發炎情況。

不過，坊間有傳飲薄荷茶、食辣、蒜頭塞鼻、沖熱水涼的方法，可以治療鼻敏感。鄧醫生釐清，這些治療方案都屬於偏方，效果因人而異，並無科學證據支持能對每個鼻敏感病人都有效。

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記者：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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