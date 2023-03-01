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【47人初選案】多名被告脫口罩應訊 李予信入院缺席聆訊

社會 12:52 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

被告李予信。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（1日）踏入第17天審訊。辯方指李予信日前打泰拳時受傷留院，李同意審訊在其缺席下繼續，惟法官認為待李出院續審較妥當，並籲被告勿進行高危運動。案件最早或於明午續審，否則暫定押後至周五續審。另外於口罩令除首日，多名被告均脫罩應訊。

控方原定今日讀出承認事實，惟大律師關文渭指被告李予信周日（26日）打泰拳時受傷，懷疑腦震盪，昨日入院留醫，現正接受觀察。

關指，李同意審訊在其缺席下繼續。惟3名法官認為，在被告缺席下審訊的情況罕見，籲控方令警方向醫院索取李的住院紀錄，書記今日內將通知法庭續審日期，最終決定明午(2日)續審。法官呼籲被告勿進行任何高危運動，因為每次開庭涉及龐大開支，包括法律開支、駐守庭外的警力等。

另外，何桂藍代表律師Trevor Beel指，昨日再收到控方就證物鏈相關的證人供詞，涉及3名控方證人，包括電視台職員及警員，另1名證人則涉及新界西選區影片。辯方指控方早應備妥相關證物，法官稱理解辯方的投訴，對控方未有及早準備表示不滿。控方表示將就其中一名證人申請匿名令，但法官指須待所有被告在席時才處理。

另外，政府今起解除實行近3年的口罩令，被告楊雪盈、林卓廷、吳政亨、鄭達鴻、陳志全、何桂藍及劉偉聰等被告均沒有戴口罩應訊，其餘被告則繼續佩戴口罩，梁國雄的口罩則拉低至下巴。

聆訊明(2日)續。

記者：陳曉欣

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