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【風再起時】梁朝偉70年代復古造型眼鏡成亮點　人氣品牌Barton Perreira創造vintage classic

休閒消費 15:18 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

梁朝偉在電影《風再起時》佩戴的眼鏡來自Barton Perreira。

影帝梁朝偉日常生活低調行事，但從來不乏與時裝結緣，最近由他主演的電影《風再起時》已經上映，電影描寫70年代的香港，當時香港廉政公署剛剛成立，故事中講述他對貪污探長進行追捕，梁朝偉於劇中的造型雖然以復古為主，但實際上眼鏡卻是當今最流行眼鏡品牌Barton Perreira的出品。

梁朝偉的時裝緣早在多十年前已經開始，個子不高的他，早期他是比利時品牌Dries Van Noten的擁躉，到近年轉戰Hermes，更曾經成為Yohji Yamamoto巴黎天橋上的男模，當時與同是日本影帝的本木雅弘在天橋上一齊行「貓步」，單是這一點就已經令不少artists羨慕。

梁朝偉在電影《風再起時》佩戴Barton Perreira的眼鏡。（圖片電影提供）

這一次他在電影中《風再起時》佩戴Barton Perreira眼鏡中的Banks型號，話說該品牌由另一著名眼鏡品牌Oliver Peoples，背後的兩位幕後功匠Patty Perreira和Bill Barton一起創立，基於他們以前為Oliver Peoples工作，所以由自己創立的品牌眼鏡同樣流露出一股vintage classic感覺，加上雖然是美國品牌，但在日本生產，所以鏡架非常配合亞洲人的面型。

Barton Perreira的Banks型號眼鏡。（圖片由The New Black Optical提供）

其實Barton Perreira一早已經成為不少中外artists們的至愛，例如Brad Pitt、LadyGaga都曾經戴過，至於本地演員，早年余文樂在電影《志明與春嬌》中都戴上該品牌的Bronski型號，想換新眼鏡的男生，不妨留意這個當算冷門，但又非常有型格的眼鏡品牌。

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產品查詢：The New Black Optical（2617 0888）

記者：何偉雄

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