【撤口罩令】4個情況最好繼續戴口罩 中醫推介湯水增強體質減低感染機會

▲ 中醫師徐澤昌博士師建議4個情況下最好戴返口罩。

3月1日起全面取消口罩令，註冊中醫師徐澤昌博士特別為大家介入一款湯水適合現時飲用， 以增強體質，益氣固表。

最新影片:

徐澤昌博直言，今日是兩年半以來第一次可以合法除罩的日子，對於是否繼續戴口罩，各方面也有不少爭議，他特別給大家建議4個情況下應該繼續戴口罩自保:

1.因應自己身體狀態：

容易染病、抵抗力弱、長期病患者、老人家、幼兒、孕婦、生病中人士，應該佩戴口罩，為己為人。

2.在人多稠密的室內環境：

例如返工、放工時間的公共交通時、辦工室、或者是當你有同事生病不適時，可配戴口罩。

3.較多病人的地方：

醫院、診所等等，應配戴口罩。

4.身邊有長者或體弱人士：

如老人院，可能病毒對本身強壯的你無害，但對體質虛弱的他們有害，戴好口罩可以減少病毒釋出，保護大家。

春天是流感的高峰期，戴口罩除了可以阻隔新冠病毒，更可以預防其他經由飛沫傳播嘅病毒。

徐博士更建議大家可以飲用一款食療湯水以「正氣存內，邪不可干」，在不戴口罩的日子也可以增強體質，益氣固表食療湯水。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯:許珞珩