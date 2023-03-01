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【撤口罩令】4個情況最好繼續戴口罩 中醫推介湯水增強體質減低感染機會

兒童健康 18:51 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

中醫師徐澤昌博士師建議4個情況下最好戴返口罩。

3月1日起全面取消口罩令，註冊中醫師徐澤昌博士特別為大家介入一款湯水適合現時飲用， 以增強體質，益氣固表。

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徐澤昌博直言，今日是兩年半以來第一次可以合法除罩的日子，對於是否繼續戴口罩，各方面也有不少爭議，他特別給大家建議4個情況下應該繼續戴口罩自保:

1.因應自己身體狀態：

容易染病、抵抗力弱、長期病患者、老人家、幼兒、孕婦、生病中人士，應該佩戴口罩，為己為人。

2.在人多稠密的室內環境：

例如返工、放工時間的公共交通時、辦工室、或者是當你有同事生病不適時，可配戴口罩。

3.較多病人的地方：

醫院、診所等等，應配戴口罩。

4.身邊有長者或體弱人士：

如老人院，可能病毒對本身強壯的你無害，但對體質虛弱的他們有害，戴好口罩可以減少病毒釋出，保護大家。

春天是流感的高峰期，戴口罩除了可以阻隔新冠病毒，更可以預防其他經由飛沫傳播嘅病毒。

徐博士更建議大家可以飲用一款食療湯水以「正氣存內，邪不可干」，在不戴口罩的日子也可以增強體質，益氣固表食療湯水。

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責任編輯:許珞珩

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