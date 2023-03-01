【離巢星夢】胡鴻鈞《巨聲2》入行雙棲發展　被指去年與蔡思貝地下情告終

▲ 胡鴻鈞退居「星夢一哥」之位離巢星夢。

「星夢一哥」胡鴻鈞（Hubert）早前消失於TMG（TVB music group）官方網站，傳出離巢疑雲，而他一直未有正面回應傳聞，直到昨日（2月28日）與吳業坤一同現身《勁歌金曲》錄影，為合唱歌、TVB劇集《廉政狙擊》片尾曲《友共情》宣傳。

Hubert承認已離巢星夢，拒認從不是「一哥」身份，不過問到未來狀況，他則表示交給經理人公司「邵氏」為他洽談。

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▲ 2010年參加《超級巨聲2》獲得亞軍。

「巨聲幫」出身

月底將踏入33歲的Hubert，中學就讀名校拔萃男書院，其後入讀恒生商學書院及香港理工大學，主修工商管理以及副修心理學，於2013年正式畢業。

早於2010年，他參加TVB歌唱選秀節目《超級巨聲2》而入行，終以171.3分獲得亞軍成為「飛躍進步巨聲」得主。其後簽約成為旗下藝員，代表香港參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽2010》勇奪冠軍。

2012年他在《新城勁爆頒獎禮2012》奪得「新城勁爆新人王」、《第三十五屆十大中文金曲頒獎音樂會》以及《2012年度十大勁歌金曲頒獎典禮》奪得「最有前途新人獎 金獎」及「最受歡迎男新人 金獎」，其後獲安排主唱多套劇集主題曲。

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視雙線發展

在2015年起，Hubert實行歌視雙線發展，首部演出的劇集為《衝線》，因而與蔡思貝結緣。第二套劇集為《殭》，2017年在《降魔的》飾演「石敢當」一角成為代表作，更憑劇集主題曲《到此一遊》獲得《萬千星輝頒獎典禮2017》最受歡迎劇集歌曲獎。

在2020年演出續集《降魔的2.0》，為該劇唱作的插曲《凡人不懂愛》於《萬千星輝頒獎典禮2020》亦獲得最受歡迎電視歌曲獎。2021年，他於《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》橫掃5獎，首奪最受歡迎男歌星獎，成為第一位位90後「最受歡迎男歌星」。

同年憑翻拍劇集《十月初五的月光》「文初」一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主角」最後十強、「最受歡迎電視男角色」最後五強及「飛躍進步男藝員」最後六強。

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整容+斷背疑雲

Hubert出道以來因臉型差異最大，多次捲入整容疑雲，被指為瘦臉削腮骨，「削骨還父」、「刀削麵」等稱號經常纏繞著他，2021年推出歌曲《整親》回應關於被指整容削骨的傳聞。

至於緋聞方面，Hubert的性取向一直令網民大感好奇，因他分別與同時「巨聲幫」出身的許廷鏗及港姐亞軍出身的蔡思貝傳緋聞，而被指「男女通殺」。

有傳當年蔡思貝主動出擊追求Hubert，介入他與許廷鏗的9年斷背情，而去年有指與蔡思貝兩年情告終。

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