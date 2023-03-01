【一屋女人】家有3個家姐太太生兩女　港爸再遇工作狂女波士崩潰︰放過我啦

▲ 有港爸生活在一堆女人之中，感到極大困擾。

他曾經有過懷疑，是否命中注定畢生都逃不過女性的操控？

他在家中排行最小，比他年長的三個姊姊既疼他卻又會為難他，他太習慣聽命於她們的指令了。

年輕時，他甚有女人緣，毋須費絲毫心思，女生們都愛繞着他轉。最後，他選了其中一位大學同學為妻，嚴格來說，該是太太主動選他，只要略為配合，結婚、生子、買屋、買車等事情，都會逐一實現，毋須他周章傷神，皆因他有位能幹的太太。

命中注定，他的家一屋都是女性。太太先後產下兩個女兒，他們請了兩位女傭照顧小孩。太太的母親經常會自動請纓前來看BB，而自己的母親也從來不是省油的燈，湊孫這回事又怎能缺了她？

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回家一屋都是女性，料不到回到公司也逃不過宿命，他的波士也是女人，還是個精明無比的單身女人。畢生嫁予事業的工作狂為波士嘛，那是多麼倒楣的事情啊，他疲於奔命。

回到家都不能鬆一口氣，有些時候，他需要在平台獨自坐一會兒，整頓好情緒才敢走進家門。

果然，又是吵個不休！大女兒鬧彆扭不肯吃飯，外母堅持要餵她，多吃得一口也是好的，太太卻阻止她，批評她把孫女寵壞，外母臉頰通紅反駁……房裏傳來了細女兒的哭聲，工人姐姐手忙腳亂，他欲把女兒抱過來時，手機就響起，是他的母親打來告狀，告訴他中午她來突擊檢查時，發現他的兩個工人在偷懶……

他受夠了，狂吼起來：「你哋放過我啦！」說罷旋即跑進房裏，猛力把門關上！那邊廂太太撇嘴說：「這個被女人寵壞嘅男人，身在福中不知福。」

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「幸福的男人」

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