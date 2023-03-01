【娛圈囍事】阿姐+江美儀+煒哥+譚俊彥齊賀泉叔小登科　Jeoffrey與圈外女友雀仔情緣開花結果

▲ 恭喜「泉叔」王鎮泉（Jeoffrey）和Vanilla！

TVB主播「泉叔」王鎮泉（Jeoffrey）與圈外女友Vanilla於2月27日結為夫婦，雀仔情緣步入人生另一階段。

袁偉豪、黃智雯、蘇可欣等組成泉叔的星級兄弟團，黃建東為婚禮司儀，人緣甚廣的泉叔邀得多位星級嘉賓前來見證重要時刻，包括阿姐汪明荃、譚俊彥、陳煒、江美儀、陳敏之、朱晨麗等，場面熱鬧！

【娛圈囍事】TVB主播王鎮泉新加坡求婚成功 泉叔與未婚妻因雀仔結緣早已認定對方

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見證泉叔+Vanilla婚禮

泉叔和Vanilla的婚宴分為午宴及晚宴，大量來賓前來恭賀一對新人。

求婚影片於婚禮上首度曝光，劉德華、郭富城、鄭秀文等巨星齊為一對新人送上祝福，袁偉豪和張寶兒夫婦為泉叔助攻，令他向Vanilla求婚成功，娶得美人歸！

婚禮上，泉叔大開金口獻唱《同一秒》送給太太，冧得太太以甜笑回應。劉雅麗即場獻場炒熱氣氛，聲夢歌手張馳豪（Aska）、詹天文（Windy）和鍾柔美（Yumi）亦即興Jam歌，令賓客歡呼聲四起。

【娛樂台主播】王鎮泉與靚女友影婚照放閃 泉叔：最近的時間過得像風一樣快

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求婚計劃

Jeoffrey曾於TOPick訪問中自爆：「本身諗住好浪漫去講段Speech，點知講咗幾句已經眼濕濕，兩個都喺度喊，自己都估唔到。」他透露求婚計劃已準備了大半年，並於較早前在新加坡進行，「選擇一個不多人的地方，呢個地方好高，可以見到全個新加坡，因為想喺夕陽下求婚。」

至於Vanilla深深被感動：「完全估唔到，冇預計過，真係好Surprise！冇諗過呢個時候、呢個地方發生呢件事。好感動同埋好滿意！」

二人對婚禮暫未有定案，Vanilla認為：「婚禮用咩形式、著咩婚紗唔係最重要，好希望嚟到嘅賓客都會好開心。」

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雀仔情緣

以雀仔情緣來形容Jeoffrey和Vanilla最適合不過，二人現時一起養7隻雀仔，這個「九口之家」十分熱鬧。

Jeoffrey指：「我養咗4隻相思雀，我叫佢哋做四寶飯。佢養咗兩隻鸚鵡珍珠和奶茶，之後我哋再一齊養咗一隻鸚鵡叫皮皮。我哋因為雀仔而結緣，所以求婚時嗰個盒係模仿屋企7隻雀仔而製成嘅公仔，再加乾花，然後我將戒指放喺皮皮公仔嘅頸上，向佢求婚。」

他大讚未婚妻：「大家都鍾意動物，佢會因動物而動情緒，覺得佢好善良，加上佢好開心會成日笑。」他更直言：「佢對我好重要。」

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認定對方

二人拍拖一年多，早已認定對方為終身伴侶。雙方家人亦很喜歡對方，視對方為心目中的女婿和新抱。

Jeoffrey笑言：「我哋雙方嘅屋企人成日摧婚，我婆婆今年90幾歲，佢好健康，我好想盡快結婚同時達成佢嘅夢想。」他繼續稱讚未婚妻：「屋企人好鍾意佢，淨係將屋企打掃到好潔白，已經令屋企人好鍾意佢。」

Vanilla亦讚Jeoffrey：「我哋嘅分工好好，佢識煮飯而且好細心，啱啱一齊嘅時候已經好照顧我。」

談到相處之道，Jeoffrey認為：「任何事都唔好等過夜，有咩意見分歧就立即提出，同埋要考慮對方嘅感受。如果唔想對方做嘅事自己亦唔會做，我哋會Support大家嘅興趣同陪伴大家一齊去做同一件事。」