【掃毒3：人在天涯】郭富城加盟與劉青雲古天樂鬥戲　搭建近5萬平米「金三角毒寨」拍攝

由邱禮濤執導的《掃毒3：人在天涯》海報在今日（3月1日）曝光，正式公布影片將於暑期檔上映。

電影《掃毒3：人在天涯》在劇情和人物上與前兩部並無直接聯繫，這次演員並邀郭富城加盟，《掃毒1》劉青雲強勢回歸， 古天樂以《掃毒》系列主創演員攜手另外兩位影帝首次同台飆戲，並從製作、場面、故事等全方位升級。

敵友難分

《掃毒3：人在天涯》 題材故事依然圍繞著緝毒員警與毒梟及其團夥的生死對決展開：毒梟康素差（劉青雲飾）一直帶著手下張建行（郭富城 飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂飾）也因一次意外與兩人有了過命交情，三人情同手足。

康素差在香港的販毒生意被警方查處後帶團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。 此刻，是敵是友，一片茫然......

搭建「金三角毒寨」

此次故事主要發生地設置在泰國、緬甸、老撾交接處的著名金三角地帶，也將進一步關注困境中的人性掙扎，探討善惡正邪的邊界。

在曝光的定檔海報中，三人在危機四伏的金三角街頭，郭富城神色兇狠持槍直抵劉青雲額心，但劉青雲面無懼色並與其怒目相視，直接用手緊握槍管。

而古天樂站在兩人之間，神色凝重舉槍瞄準劉青雲，劍拔弩張的焦灼氛圍一觸即發。

據悉，該片投資近3億，在西雙版納、汕尾、香港等多地取景，並斥鉅資搭建近5萬平米的「金三角毒寨」進行拍攝。

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