【瞞天過海】25歲毒梟改名兼整容成韓國OPPA　警方通緝3個月認不出

▲ 25歲毒梟為躲追捕，改名兼整容成「韓國歐巴」，警方通緝3個月認不出。

整容風氣盛行，還能幫犯罪者實現「易容術」逃過追捕。泰國一名25歲的毒梟為躲追捕，改名並整容成「韓國OPPA」模樣，讓警方苦尋3個月認不出。

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綜合外國媒體報道，年僅25歲的泰國毒販Sarahat Sawangjaeng，曾因販毒被逮捕3次，最近一次因販賣2,575克搖頭丸（MDMA）而被警方通緝。起初，警方因有逮捕過此人的經驗，預計能很快抓到他，但沒想到苦尋無果。於是，警方只好將通緝計劃改為臥底策略，假扮成向Sarahat購買毒品的客人。在與對方取得聯繫後，海關人員在入境包裹內發現毒品，之後循線追蹤。

改名、整容成韓國人

警方搗破Sarahat居住的豪華公寓，驚見他長相英俊、皮膚白皙，儼然一副「韓國OPPA」的模樣，與通緝照完全判若兩人。原來，Sarahat在數年來不斷整容，甚至連名字都改為韓國名「Jimin Cheong」，與韓國男團BTS成員Jimin同名。

最後，警方在發出通緝令3個月後，終將此犯逮捕，控其涉嫌「進口一級麻醉藥品進入泰國分銷違犯國家和個人安全」。警方表示，這名年僅25歲的毒梟，幾乎是曼谷搖頭丸氾濫的源頭，懷疑背後還有更多人潛藏在國外。

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責任編輯：羅嘉欣