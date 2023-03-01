【爆竊非禮】涉誘女童開門爆竊性侵兼拍片　兩男女囚9年及2年半

▲ 涉誘女童開門爆竊性侵兼拍片，兩名男女各囚9年及2年半。（資料圖片）

案底纍纍的吸毒無業男女，涉以做問卷調查及威脅舉報其單位養狗，誘騙12歲女童開門後入屋爆竊，掠去千元現金及手機，無業男更肆意非禮女童，並把過程拍下近5分半鐘片段，擬於網上兜售。兩人今（1日）於高院承認爆竊及向16歲以下兒童作猥䙝行為等共4罪。無業男警誡下稱覺得女童「靚女」，吸毒後失控而犯案。法官斥男被告曾於網上搜尋「非禮女童」資訊，對女童的作為駭人聽聞，判囚9年，女被告則就爆竊及藏毒罪被判囚2年半。

女被告黃煥星（49歲），承認爆竊及藏毒罪。被告王嘉業（42）承認爆竊、非禮、向16歲以下兒童作出猥䙝作為及製作兒童色情物品共4罪。事發於2021年4月1日，女童X當時12歲。

兩被告均無業，女被告曾有6項刑事記錄，涉及盜竊及多項與毒品有關罪名。男被告則有16項刑事記錄，包括盜竊及非禮等，兩人最後出獄日期分別於2016年及2017年。

代表律師求情指女被告並非主謀，對於男被告趁機性侵女童並不知情，事後感到慚愧，並警方提供男被告資料，望可獲減刑。男被告一方求情時強調並沒有孌童癖，被告案發前曾吸食冰毒，因而感到衝動。

暫委法官判刑時指，本案案情嚴重，被告乘女童X獨自在家時犯案，一個事主認為安全的地方發生本案。男被告對年輕女童感興趣，曾於從網上搜尋「非禮女童」資訊，並擬將性侵X時拍下之片段向人兜售，影片有機會落入他人手上。

男被告向警方稱因看見X後，不能控制而犯案，女被告雖然曾向警方表示，案發前男被告已多次要求一同到涉案大廈，要求X開門讓他取回物品。法官指雖然有證據顯示X早已成為目標，但女被告所指未能作指，法官仍會以被告是隨機選中事件作判刑基礎。

法官指男被告對X之作為駭人聽聞，令人噁心，兩人年紀差距大。X形容性侵過程歷時30分鐘，法官認為對她而言相等於一輩子。被告完事後更兩度折返威脅X，又把性侵過程拍下片段，就4罪共判囚9年。法官指控方接納女被告並沒有鼓勵男被告向X作性侵行為，所藏毒品海洛英屬自用，就兩罪判囚2年半。

案發於2021年4月1日，兩名被告進入涉案大廈，並到X所住單位外聲稱進行問卷調查後可獲口罩，又要求借用廁所，X指沒有成人在家及拒絕。兩被告感嬲怒，威脅舉報其單位養狗，X受驚而讓兩人進入單位。

兩人入屋後，女被告掠去1,000港元、130元人民幣及X的手機。男被告則將X推在下格床，撫摸及咬其胸部，舔其下體及強吻X。女被告期間手持螺絲批問及X值錢物品所在處，又稱不會傷害X，最終先離開單位。

男被告則繼續性侵犯X，要求對方口交後離開，惟男被告兩度折返單位，威嚇X不可告知他人，否則會找其母麻煩，X待男被告離開後報警。

兩被告於同月4日及6日被捕，女被告警誡下稱只想要錢，已著男被告不要「摸個細路女」。男被告則稱因X「靚」而失控摸對方。警方於男被告的手機搜獲3段片段，片長共約5分半鐘，內容為X遭男被告性侵經過。警方並於手機內發現，男被告於3月24日曾網上搜尋「非禮女童」的資訊。

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記者：林育慧