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【猝死危機】外賣員一口氣連跑6層樓梯　梯間暈倒當場猝死【附6種猝死徵兆】

醫生診症室 14:02 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

內地外賣員一口氣連跑6層樓梯，在梯間暈倒當場猝死。

疫情下外賣服務需求大增，日前內地一名外賣員送餐時，一口氣跑了6層樓梯，結果在樓梯間猝死。目前外賣平台正與家屬商量賠償事宜。台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，猝死前可能出現的6種徵兆，但也可以是毫無徵兆，因此如發現身體有異樣就應儘速求醫。

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據內地《九派新聞》報道，日前有網民爆料，指深圳一名外賣員上周四（23日）送外賣時連跑6層樓梯，結果在住宅大廈樓梯間暈倒猝死。附近有商戶表示：

早上的時候，他（外賣員）拼命的跑，跑上了6樓，可能一下子喘不過氣了，就猝死了。

救護員及警察事發後到場，惟救護員見狀後表示「已沒有搶救必要」。而該小區所屬的街道辦工作人員證實事件真確性，並表示公安已介入調查。外賣平台回應事件，表示外賣員確是平台員工，亦確認他是在工作中猝死，目前正與家屬商討賠償事宜。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

猝死前可能發生的徵兆：

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣

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