【長者跌倒】80多歲父餐廳買飯跌倒膝蓋碎裂　女兒斥：冇人call白車

▲ 80多歲父餐廳買飯，跌倒致膝蓋碎裂，女兒斥：冇人call白車。

長者不慎跌倒，後果可大可小，家人亦要處處小心。近日，西環一名女街坊在網上發文，指八旬獨居的父親，早前去餐廳買飯期間在樓梯上跌倒，店主未有幫忙召救護車，反而驚怕老人出事：「我間舖就大鑊」。翌日，事主的父親求醫途中再跌6、7次，才有人幫忙召救護車，經醫生檢查，發現老人的膝蓋已全部裂開，需要做手術。事主為此呼籲街坊、店鋪，如遇見老人家跌倒，可以多多幫忙。

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有女網民周一（２月27日）在Facebook群組「西環變幻時」發文，表示自己的父親80多歲，有一晚去堅尼地城美菲閣商場一間餐廳買飯，在行樓梯時不慎跌倒，當時無人幫忙，亦無人召救護車，而餐廳店主更表示：「你唔好有事呀！有事我間舖就大鑊喇！」最後只是給一張凳子讓老人坐下。

事主又指，父親翌日前往睇跌打，跌打師父沒有叫救護車，反而叫父親去香港仔的醫院照X光。在求醫途中，父親再跌6、7次，才有人幫忙召救護車，「第一日外賣店跌，行返屋企再跌，返到屋企都有跌，第二日去睇跌打再跌，搭的士去香港仔又跌，因為膝頭已冇力支撐，所以不停跌。」入院檢查後，醫生發現老人的膝蓋已全部裂開，需開刀做手術，同時表示，如不接受手術會「行唔番」。

所幸其父最後手術成功，但醫生亦解釋，「如果第一下跌就call白車，應該唔會裂咁開，亦唔需要做手術」。因此，事主發布相關帖文：

懇請各店舖、街坊，唔好吝嗇你哋嘅愛心，見到老人家跌倒真係幫佢call白車，可大可小。

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事主發出帖文後，有網民留言表示事主亦有很大責任，沒有及時發現父親受傷，並認爲其父不適合獨居；亦有人好心建議，事主可以聯繫社工，申請送飯服務或叫外賣。更有網民曾遇到事主父親，並向事主分享：

我好似遇過你爸爸，佢行行下（有拐杖的）問我可唔可以借舖頭張凳坐下， 我借咗一張凳俾佢喺街坐咗一陣， 佢自己就話OK可以行返。 佢應該係唔可以行比較長嘅路，可唔可以屋企人幫佢買飯？ 又或者幫佢叫外賣送到屋企喇？ 我認得佢頂帽… 我係卑路乍街尾…

更多網民留言：

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事主其後補充，表示自己當時因不在場，事先並不知情，直至父親入院後才知道。她坦言自己責無旁貸，非常痛心，並提醒：

各位有老人家嘅、或者喺街見到老人家跌到，真係可以行多一步call白車。

而經過這件事之後，事主表示自己也會多多研究，避免事件再次發生。

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責任編輯：羅嘉欣