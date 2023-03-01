【隱形戰隊】陳展鵬不介意客串演反派　陳山聰讚劉穎鏇操肌 

▲ 劇集《隱形戰隊》將於下周一播映。

由馬國明、陳山聰等主演的劇集《隱形戰隊》將接棒《新四十二章》於下周一播映，《隱形》有連番動作、槍戰、爆破及追逐場面，據知為打造真實感及加強視覺震撼度，不少場面均是荷槍實彈。

對此與監製文偉鴻（Jazz）合作無間的陳山聰，雖自《同盟》開始已在觀眾心中建立好打形象，但坦言接拍《隱形》至少有兩大挑戰：「特種部隊戲我係第一次演，仲要係反恐，無論造型、身形要求都嚴格好多，包括揸槍。今次揸槍都得到好多方面嘅指導，包括武指同專業人士，同埋因為多真槍，嗰吓槍聲係好猛烈，同真係會有火花，變咗好容易眨眼。」

陳山聰續說：「Jazz成日提我哋唔好眨眼，我都算係眨得幾多嗰位。出街時你哋見到我哋冇乜點眨，係因為Jazz下咗好多苦功去剪接。」

▲ 山聰原來係首次飾演特種部隊，佢又話揸真槍拍劇最大難度。

山聰：係我有史以來最大隻

雖已貴為視帝，但山聰為演出仍努力做足功課，之前在首輪官方宣傳片曝光的「一人搶兩槍」，山聰單是事前反覆練習已花了兩個月時間：「真正拍嘅時候都NG咗好多次，我自己都不斷要求retake，咁努力都係想帶刺激感畀觀眾。」

除苦練槍法及型甫，山聰又花3個月時間健身鍛煉：「今次係我有史以來最大隻。」

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他同時大讚日日一齊操Gym的劉穎鏇（Tiffany）進步神速：「其實我同Tiff同一間Gym嘅，所以變咗嗰時開始我哋已經日日都見，佢今次真係更加進步。」

在劇中飾演CTRU Commander，山聰對此笑言私下在家中也是Commander：「我呢個阿頭日日都喺屋企落order，因為係得我嗌得Jaco（陳山聰兒子）聽，所以現實生活我爸爸呢個角色都係Commander嚟。」

▲ 山聰同Tiffany喺劇入面勁多對手戲。

陳展鵬唔介意客串

至於飾演奸角的煎Pan，則透露最開心是相隔12年後以「身份互換」形式再與好友馬國明合作：「我好記得我喺無綫第一套做男主角嘅劇係《真相》，當年馬國明喺最尾嗰幾集做反派，我同佢都friend，會一齊踢波，當年好多謝佢支持我客串做反派，嗰時我已經講，希望將來有套劇馬明做主角時，我又可以做番反派，客串又好主位又好，呢個係我其中一個喺TVB最大心願。」

▲ Pan嘅角色擅長玩心理，「殺傷力」超強。

談到相隔多年再演奸角，煎Pan笑指最希望觀眾能期待和覺得有新鮮感：「因為都咁多年冇做過反派，我一路以嚟最希望就係畀到觀眾新鮮感，所以做咩角色都冇所謂，反派、小角色、客串或反串都好，最緊要觀眾覺得陳展鵬有新鮮感，因為我哋一年裏面可能出幾套劇。」

並謂由於拍攝《隱形》時，同時還有拍攝《童時愛上你》及《廉政狙擊》，故此有點分身不暇，幸好與Jazz及劇中一班老拍檔已很了解兼有默契，故拍攝十分順利。

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