【蔡天鳳碎屍案】小朋友情緒受影響驚恐發惡夢　心理學家4招安撫處理方法

▲ 近日全城討論謀殺案，小朋友或會情緒受影響，心理學家教4招安撫處理法。

近日全城熱論「蔡天鳳命案」，小朋友難免會從中接收相關消息，如果發現小朋友情緒受困，家長應如何處理？爸媽不要以為事件與小朋友無關而忽視孩子，臨床心理學家教家長4招安撫處理方法，助減少孩子受影響的程度。

電視新聞、網絡，甚至大人之間都會討論「大埔龍尾灘村命案」，小朋友多少都無可避免接收相關訊息。聖公會聖基道兒童院臨床心理學家溫穎瑤（Gloria）接受TOPick訪問，提及媒體訊息廣泛，當中可分3方面︰視像、聲音和文字。

有關信息處理，如果小朋友驚青些，又或曾有創傷經歷、曾受家庭暴力對待等，他們的反應或會較敏感，更要留心小朋友接觸層面，例如聽到他人討論案情、看到文字訊息等都是無可避免，但家長可留意家中是否電視長開，由朝到晚播放新聞台，令小朋友接受到相關視像，造成恐慌，家長宜減少小朋友接收到有關案件的視像。

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小朋友問及有關新聞

小朋友好奇心下，或會向家長問及有關命案，家長不知如何向小朋友解釋，Gloria建議可以從新聞事實去說，直接指出「因為金錢糾紛，有家人對家人動了殺機」，以相關事實去解釋，不用提及謀殺的過程，勿深入內容。

4招情緒反應及處理

家長若察覺到小朋友受到事件影響情緒，可進一步協助小朋友。Gloria提醒家長要小心留意孩子的反應，是否少許驚，抑或長期驚恐，有些孩子情緒受影響，會出現睡不到、發惡夢等驚恐反應，或不願出門逃避行為影響日常生活。家長可留意以下4項︰

家長可多陪伴子女，留意觀察受影響情緒是否1、2日，抑或持續1至2星期

聆聽小朋友的感受和內心

不要說「唔使驚，又唔關你事」等話去拒絕孩子的感受

如問題持續，可找心理學家、精神科專科醫生、社工等協助

短期的壓力反應包括身體、情緒和思想3方面，家長可以參考一下，小朋友或自己會否出現類似的狀況，如長期出現要正視。

身體方面︰出現各種不適，例如心跳加速、肌肉崩緊、胸口翳悶、呼吸不順、睡眠不佳、食慾不振、精神不集中。

情緒方面︰可能會心緒不寧、不想與人接觸、失去興趣、逃避與相關的活動、地方和人物。

思想方面︰相關的圖片、影像或報道在腦海中揮之不去，或突然出現；甚至覺得自己不安全、難以信任他人、世界很危險等。

教小朋友理解他人感受

命案成為城中熱話，有些大人或會以好奇「食花生」心態去討論，如果發現小朋友跟同學之間也去討論，甚至有開玩笑成分，Gloria建議家長如其去責罵小朋友，不如藉此了解小朋友的想法，多聆聽，同時家長也可向小朋友分享自己的看法，例如「家人被殺害是難過、傷心的事」，可讓小朋友嘗試理解他人感受。

家長留意自身情緒

有家長本身受事件影響，如生活上有些聯想感噁心，出現壓力反應，Gloria提醒父母此時要先照顧自己。小朋友對於理解事件的程度，很多時視乎家長的反應。家長自己的情緒如受事件影響，先要照顧好自己，例如關掉家中電視暫停接收有關消息，慎選觀看媒體，將自己的情緒抽離、休息一下。此時，家長亦可跟子女分享自己的感受。

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記者︰顏紫燕