張天穎獲邀巴黎時裝周演出　Jaime以廣東歌介紹香港

▲ 張天穎巴黎演出。

歌手張天穎（Jaime）得到時尚界青睞，有幸於巴黎時裝周期間，隨FASHION FARM FOUNDATION（FFF）籌備的國際時裝企劃HKFG AW23前往巴黎，帶來一手包辦詞曲編監的原創曲目，實現音樂與時裝的跨界融合。

Jaime首次踏上巴黎舞台演出感到很興奮，而且沒有怯場，一身既青春又型格的打扮，為來賓送上重新編曲的廣東歌medley，Jaime特別用上哥哥張國榮的《追》作為intro，她所揀的三首膾炙人口的廣東歌，分別是《青春常駐》、《 終身美麗》及《失戀太少》，在Jaime重新編曲，別有一番味道。

Jaime解說自選三首廣東的原因，「呢三首歌對我都好重要，佢哋啲旋律交叉一齊係好優美嘅，好fit呢個fashion show，所以希望觀眾都會鍾意。」

▲ 唱廣東歌串燒。

Jaime又特別揀選了英文歌《Someone you loved》：「我覺得呢首歌只要一把聲一個鋼琴就已經好powerful，想呈現呢一面畀大家。」

最後，Jaime將未派台的最新自創歌曲《1 step at a time》在巴黎首唱，站在巴黎時裝周的大舞台上唱廣東歌曲，令Jaime既感動又激動。

首次到訪巴黎的Jaime，她直言感覺很夢幻，完成演出後，Jaime立即趁機四處遊覽及吃當地美食。

以獨立歌手身份出道已一年的Jaime，表示路難行亦會堅持走下去，「第二年做獨立歌手其實真係唔容易，但我會繼續做，spare時間去教番之前教鋼琴、作曲編曲學生，一面做一面去儲資金去做音樂，亦都想多參與MV拍攝及製作，會辛苦少少，但我樂在其中。」

今年已有不同計劃的 Jaime，早前與四位陳輝陽「女聲合唱」成員，包括Georgina、Kay、Winky、Chiutung自組成獨立女團Beanies，推出歌曲《公主抱》，希望在音樂上做多一點交流。全新的自創歌曲《1 step at a time》於三月中會派台，希望樂迷會喜歡！