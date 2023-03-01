【海關年結】海關安排新入職督察到上海海關學院培訓　加強人員對內地海關認識

▲ (陳永康攝)

海關今日（1日）發表去年工作總結，去年執法案件共7,148宗，較前年下跌8%，檢獲物品價值約71.4億元，上升12%。其中涉及私煙、毒品及保護知識產權案件分別有3,436、931、523宗。關長何珮珊表示，走私集團在疫情期間改變走私策略，利用迂回路線走私大量物品，而海關人員透過即時通報機制緊貼走勢，調整打擊策略。

海關去年共偵破3,436宗私煙案件，較前年下跌14%，檢獲逾7.32億支私煙，較前年上升71%，創有史以來單年計檢獲量新高。去年偵破931宗毒品案件，較前年上升3%，共檢獲6.9噸毒品，較前年上升70%。侵犯知識產權案件海關去年偵破523宗，較2021年下跌27%，檢獲1.8億元侵權物品，較前年上升9%。另外，海關去年亦偵破226宗走私案件，較前年下3%，檢獲物品總值13.19億元，下跌44%。

去年逐漸通關，海關收到有關旅遊服務的舉報數字亦有上升，去年錄232宗，較前年上升34%，主要涉及旅遊會籍、訂購機票及酒店等旅行社服務。

人手方面，海關去年聘請了75名督察及85名關員，預計今年聘請約90名督察及約170名關員。何珮珊稱，為加強新入職人員對內地海關的運作、國家安全等認識，將於本月底安排首批正接受入職培訓的督察到上海海關學院進行5天學習交流，安排將會恆常化成為督察入職基礎課程的一部分。

另外，海關來年亦計劃加強「多式聯運」，充分利用香港國際機場及港珠澳大橋的基礎設施及運輸網絡，發揮香港在處理高價值貨物的優勢，推動高端、高增值物流服務的發展，例如冷鏈貨物、鮮活食品、藥品等。海關積極探討「空陸鮮活食品專屬快線」先導計劃，會與內地海關會就相關計劃開展硏究和討論。

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記者：蘇文軒