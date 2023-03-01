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【印傭索償】印傭指洗澡後遭男僱主稱「好香」　平機會代入稟指性騷擾索償逾18萬元

社會 15:22 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

涉事印傭昨（28日）由平機會代表入稟區院法院。（資料圖片）

印傭涉於入職後1個月內遭男傭主多次性騷擾，包括多次要求性交，沐浴後被嗅頭髮及身體稱「好香」，其間男傭主曾多付1,000元薪金予印傭，並在印傭報警後要求歸還。涉事印傭昨（28日）由平機會代表入稟區院法院，指控男傭主涉違反《性別歧視條例》，要求就收入損失等賠償逾18.3萬元。

原告人為印尼外傭，答辯人為林姓男僱主。

入稟狀指，原告於2020年2月8日首次來港替首名僱主工作兩年後，因合約屆滿而轉為替答辯人工作；答辯人則是華裔男性長者。

原告於2022年2月17日遷入答辯人住所，開始受僱於答辯人。及至同月18日至20日的某日，答辯人在原告沐浴後離開浴室時走近原告，多次嗅她的頭髮和身體的氣味，稱原告「好香」。原告感到震驚及冒犯，自此提高警覺。

答辯人於同月21日晚上要求原告與他性交，原告拒絕並暗中錄音，當中記錄了答辯人稱早前亦有女傭願意收取金錢後與他性交，又指「我想搵個好嘅工人姐姐同我生一個仔，同我結婚」。

入稟狀續指，答辯人支薪予原告時多付1,000元，原告最初拒絕接受，但是答辯人堅持原告收下，並稱這是「禮物」。

同年3月3日，答辯人再次要求原告性交，其間曾展示600元的轉帳介面後指着手機，再指着睡房。原告搖頭拒絕後，答辯人不斷嘗試遊說原告與他性交，原告再次暗中把對話錄音，當中記錄了答辯人稱「工人就唔X得㗎咩」、「俾我X呀，搞你呀，搞呀」，原告其間又稱「我唔要咁樣呀先生」等字句拒絕。

原告於兩天後因與答辯人激烈爭執而擔心自身安全，故躲於洗手間報警求助。答辯人在警員到場後要求原告歸還支薪時多付的1,000元，警員發覺答辯人仍未向原告支付3月1日至5日的工資後，建議雙方將該1,000 元視為欠薪。

原告於3月16日就上述欠薪向勞工處投訴，由於未能達成和解，原告遂向小額薪酬索償仲裁處申索，仲裁處頒令答辯人向原告支付8,094.84元。

原告另於3月11日向平等機會委員會（下稱平機會） 投訴遭答辯人性騷擾，但平機會未能成功調停。原告指答辯人的作為違反《性別歧視條例》，遂由平機會代表入稟區域法院，要求答辯人就感情損害及收入損失等賠償逾18.3萬元。

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記者：梁錦麟

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