江玉歡凌晨12點蘭桂芳倒數「除罩」　李梓敬自拍後繼續戴口罩

▲ 江玉歡在昨晚和另一半到蘭桂芳「倒數」，「脫下口罩」的第一刻。(江玉歡fb圖片)

今日是撤口罩令首日，相信不少市民都「十五十六」，猶豫戴或不戴口罩，政界有人急不及待，昨晚就到蘭桂坊「倒數」除口罩，亦有人選擇繼續戴口罩。

江玉歡昨晚到蘭桂芳「倒數」除罩

一直促政府撤口罩令的選委界議員江玉歡就急不及待，在昨晚和另一半到蘭桂芳「倒數」，一踏入今日凌晨，就親身感受「脫下口罩」的第一刻，稱「多謝超哥！」

選委界議員陳凱欣今早就在社交媒體上載「無罩」自拍，指相隔近三年，終於可以放低口罩，在街上以真面目示人，笑稱「不過我相信好多女士都會有同感，就係要重新習慣化好妝先出門。」

▲ 陳凱欣稱「不過我相信好多女士都會有同感，就係要重新習慣化好妝先出門。」(陳凱欣fb圖片)

勞聯議員林振昇就脫下口罩和勞聯一眾代表搭金巴去澳門，呼吸一下新鮮空氣，指在現場目測，有8成人照戴口罩，比他想像中多。工聯會議員陸頌雄亦在社交媒體上載「無罩」自拍，稱「在無口罩的一天出發！」

▲ 林振昇就脫下口罩和勞聯一眾代表搭金巴去澳門。(林振昇fb圖片)

▲ 陸頌雄亦在社交媒體上載「無罩」自拍。(陸頌雄fb圖片)

李梓敬自拍後繼續戴口罩

不過，亦有議員選擇繼續戴口罩，新民黨議員李梓敬雖然在社交媒體上載「無罩」自拍，寫上「早晨！解除口罩令的第一日！」但他在帖文透露，其實還有戴口罩，只是脫下口罩自拍。

▲ 李梓敬在社交媒體上載「無罩」自拍。(李梓敬fb圖片)

民建聯「一戴一露」

民建聯會計界議員黃俊碩今早回深圳考察，有繼續戴口罩，就選擇在人多擠迫、公共交通、院舍、醫院、人群聚集等高危地方繼續佩戴口罩，指畢竟除新冠病毒病外，￼佩戴口罩仍然是預防上呼吸道感染、流感等疾病的其中一項最有效預防措施。同車的黨友顏汶羽則選擇摘下口罩，笑稱「唔戴口罩空氣也清新啲、個人都精神啲。」

▲ 民建聯會計界議員黃俊碩(左)和黨友顏汶羽(右)。(黃俊碩fb圖片)

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