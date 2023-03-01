【長新冠】民建聯籌辦6場健康諮詢　設中醫義診今起接受報名（附報名網址）

▲ 民建聯衞生事務發言人梁熙（左一）表示，公眾對長新冠的認知普遍不足。（民建聯圖片）

經歷五波新冠肺炎疫情，有大學團隊推算香港超過 90 萬新冠康復者，有至少一種長新冠症狀，民建聯今發起「全民關注『長新冠』行動」，3月起，於全港籌辦6場健康諮詢日，將設中醫義診，今起接受網上報名，料有3,000人受惠。

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示，公眾對長新冠的認知普遍不足，因此發起全民關注形容，希望與多個專業公會合作，透過一系列不同形式的宣傳，讓公眾更全面認識及應對長新冠。

梁熙表示，有調查顯示本港至少逾 90 萬人有「長新冠」徵狀，但坊間對「長新冠」的認知度普遍不足，他表示，民建聯通過與多個公會合作，推出宣傳，讓公眾認識及應對「長新冠」。

▲ 陳永光表示，諮詢日設有健康講座，出席市民將獲贈保健湯包。（民建聯供圖）

民建聯衞生事務副發言人、立法會議員陳永光則表示，諮詢日亦設有健康講座，出席市民將獲贈保健湯包，名額有限，先到先得。

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責任編輯：關景騰