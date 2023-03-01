【Disney+劇集】星戰劇《曼達洛人》第3季今日上架　一文回顧整個系列懶人包

▲ 《曼達洛人》(The Mandalorian)第3季於Disney+ 獨家上線！

備受全球追捧，星球大戰全新原創劇集《曼達洛人》(The Mandalorian)第3季在今日（3月1日）於Disney+獨家上線。

2019年起首播後，《曼達洛人》得到一致好評，第一季更獲得第72屆黃金時段艾美獎最佳劇情類劇集24項提名及其中7個獎項。

《曼達洛人》故事背景

《曼達洛人》是個獨立歷奇故事，一個關於信念、選擇、情義的自我尋找之旅， 除了連場動作，令人歎為觀止的科幻特技和設定，更不乏喜劇幽默場面！

故事設定於《星球大戰》第六集《星球大戰：武士復仇》(Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi)之後五年，當時銀河帝國及黑武士已被反抗軍及天行者擊敗，宇宙進入混亂時代，而賞金獵人成為一個流行職業，為賺取賞金，無視正邪執行各種任務。

主角曼達洛人Din Djarin (又稱Mando) 正是一個出色的賞金獵人，一次從帝國軍殘黨手中接下任務，要找出蘊藏無窮原力的綠色小人古古(Grogu)，從而換取豐厚回報，卻因不忍心交出古古，決定帶著他逃避帝國軍殘黨追捕。

為幫古古尋找其同族，他們遇上各種伙伴和難題，更與不同敵人，甚至絕地武士和銀河帝國軍激戰連場，冒險故事由此展開！

▲ 《曼達洛人》第3季（發相）

第一季回顧

主要講述《曼達洛人》Din Djarin 如何遇上古古，逃避帝國殘黨追殺而展開冒險，接下一個又一個的艱難任務，並遇上持不同立場背景的伙伴和敵人，而為了古古，更不惜力抗獵人協會及銀河帝國殘餘勢力，並發現了更多曼達洛人的過去。

第二季回顧

第二季講述《曼達洛人》與古古延續尋找之旅，不但比第一季更緊張刺激，劇中更遇上傳奇賞金獵人波巴費特，以及《星球大戰》最重要主角盧克天行者 (Mark Hamill 飾演)，震驚全球觀眾，令劇集話題性攀上高峰！

隨著古古的原力變得更強，Din Djarin也知道了更多曼達洛人的過去，以及與絕地武士和銀河帝國的恩怨，而為了讓古古跟盧克天行者學習原力，更不惜與他分別。

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《波巴費特之書》

緊接《曼達洛人》第二季，Disney+ 推出了另一星球大戰原創劇集《波巴費特之書》(The Book of Boba Fett)。

此劇除了講述傳奇賞金獵人波巴費特的全新冒險故事，令觀眾更驚喜的是，曼達洛人Din Djarin、古古、盧克天行者更會再次登場，正跟隨盧克天行者修練原力的古古，更面臨一個重要決擇，直接影響《曼達洛人》第三季的走向！

第三季前瞻

Din Djarin與古古將在第三季繼續他們的冒險旅程，除此之外他們還要面對自己身分的過去：曼達洛人一族的衰弱、絕地武士的滅亡，而Din Djarin更會在不願意情況下成為僅存曼達洛人一族的首領，加上殘存帝國勢力的追捕，第三季誓必再創星戰劇集新里程碑。

▲ 《曼達洛人》第3季活動（發相）

《曼達洛人》主角古古

《曼達洛人》的主角之一古古，因為外表就如嬰孩版的《星球大戰》經典角色尤達大師，自第一季首集登場以來，令《星球大戰》粉絲大為雀躍，希望從中知道更多尤達大師一族的故事。這位綠色小可愛的一舉一動，得到眾多荷里活名人喜愛，更吸引了很多本身沒有看過《星球大戰》的年輕男女觀眾，因為他的萌爆表現而加入了《星戰》世界。

古古外表和行為都像一個初生小生物，在當族中是50歲，身藏未發揮的無窮原力，牠特別喜歡吃青蛙，與曼達洛人相遇後慢慢成長。

於第二季結尾，他和曼達洛人分開，跟隨天行者離開，在必須變得心中無情的絕地武士之路和曼達洛人之間，他會如何選擇？來到《曼達洛人》第三季，古古的原力又會成長到甚麼程度？

「This is the way.」

「This is the way.」/ 「這是宗旨。」是曼達洛人的慣用諺語，表現出他們的堅定信念。

第三季Din Djarin將返回故鄉曼達洛星，但他為了古古和任務不只一次在人前除下頭盔，在預告中被宣告失去曼達洛人身份，卻又手握曼達洛人領袖才配擁有的黑劍，衝突矛盾之間，他會行出一條怎樣的「宗旨」？

《曼達洛人》型爆盔甲

即使未看過《星球大戰》的觀眾，都必定於不同媒體，見過一身有型盔甲的賞金獵人形像，和其面上T字形的頭盔。

《曼達洛人》當中，講述了曼達洛族視這套盔甲如命，主角Din Djarin在第一季開初，正是為了得到用作打造更強盔甲的貝斯卡鋼(Beskar steel)，接下了找尋古古的任務，傳說貝斯卡鋼甚至可以抵擋絕地武士的光劍。第三季的預告中，更出現了更多穿著不同盔甲的曼達洛人部隊。

全新＋經典科幻軍事設定

《曼達洛人》作為《星球大戰》其中一個科幻冒險故事，劇中有大量科幻及軍事設定，除了為劇集度身訂造的新設計，更穿插很多《星球大戰》的經典。

無論是X翼戰機(X-Wing)、越野飛艇、巨形怪獸、帝國軍機械AT-ST、配有不同盔甲及武器，各種軍階的暴風兵、甚至在《星球大戰》第五集中黑武士將韓索羅凍結的碳凍裝置等，以超凡特技呈現出來。

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