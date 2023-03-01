【糖尿病治療】港大藥劑學系發現一款降血糖藥物　相比現有藥物降末期腎病風險81%

▲ 港大藥劑學系團隊發現一種二線藥物助二型糖尿病患者降多種疾病風險。(港大提供

港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊在一系列回顧研究中發現，一種新的二線降血糖藥物（SGLT21），有可能為二型糖尿病患者提供降血糖以外的額外保護，包括降低對患上腎臟和呼吸系統疾病風險的能力，當中包括末期腎病、阻塞性氣道疾病及肺炎。並有可能比上一代降血糖藥物（DPP4i） 更好。研究成果已發表在國際知名科學期刊 《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》及 《TKJAMA Network Open》發表。

港大團隊表示，過去幾年，使用安慰劑對照的臨床試驗及多國觀察研究表明，除了控制血糖，SGLT2i 還能為二型糖尿病患者帶來心血管和腎臟方面的保護。然而，與上一代處方降血糖藥如 DPP4i 相比，SGLT2i 能否提供更好的心臟保護仍末確定。

研究團隊從香港3萬多名二型糖尿病患者的群組中，調整了潛在干擾因素後，發現SGLT2i 與 DPP4i 相比，可降低患上末期腎病的風險達 81%，減低患上急性腎衰竭風險70%，減低患上白蛋白尿風險 50%，以及減慢腎小球過濾率值的下降速度，並有顯著差異（P-value <0.05）。這些發現與之前的臨床試驗結果一致，並提供了真實世界證據，顯示SGLT2i 可以為腎臟提供額外的保護。

團隊發現 SGLT2i 在呼吸系統的相關疾病上，能降低阻塞性氣道疾病的風險 35%及阻塞性氣道疾病的急性發作率 46%，以及降低肺炎風險 41%，並有顯著差異 （P-value<0.05）。此研究結果提供了 SGLT2i 有可能減低患上阻塞性氣道疾病和肺炎風險的新證據。接續應該進行臨床試驗，以驗證對呼吸系統疾病的結果。

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍表示，是次研究結果是從系列回顧研究歸納所得，需要進一步進行專門的臨床試驗，及總匯分析不同群組與次組的研究，從而得出無偏差的結論。總括而言，SGLT2i 有可能比上一代降血糖藥物 DPP4i 更好。

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責任編輯：陳展棋



