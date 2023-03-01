【糖尿病治療】港大藥劑學系發現一款降血糖藥物 相比現有藥物降末期腎病風險81%
港大醫學院藥理及藥劑學系研究團隊在一系列回顧研究中發現，一種新的二線降血糖藥物（SGLT21），有可能為二型糖尿病患者提供降血糖以外的額外保護，包括降低對患上腎臟和呼吸系統疾病風險的能力，當中包括末期腎病、阻塞性氣道疾病及肺炎。並有可能比上一代降血糖藥物（DPP4i） 更好。研究成果已發表在國際知名科學期刊 《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》及 《TKJAMA Network Open》發表。
港大團隊表示，過去幾年，使用安慰劑對照的臨床試驗及多國觀察研究表明，除了控制血糖，SGLT2i 還能為二型糖尿病患者帶來心血管和腎臟方面的保護。然而，與上一代處方降血糖藥如 DPP4i 相比，SGLT2i 能否提供更好的心臟保護仍末確定。
研究團隊從香港3萬多名二型糖尿病患者的群組中，調整了潛在干擾因素後，發現SGLT2i 與 DPP4i 相比，可降低患上末期腎病的風險達 81%，減低患上急性腎衰竭風險70%，減低患上白蛋白尿風險 50%，以及減慢腎小球過濾率值的下降速度，並有顯著差異（P-value <0.05）。這些發現與之前的臨床試驗結果一致，並提供了真實世界證據，顯示SGLT2i 可以為腎臟提供額外的保護。
團隊發現 SGLT2i 在呼吸系統的相關疾病上，能降低阻塞性氣道疾病的風險 35%及阻塞性氣道疾病的急性發作率 46%，以及降低肺炎風險 41%，並有顯著差異 （P-value<0.05）。此研究結果提供了 SGLT2i 有可能減低患上阻塞性氣道疾病和肺炎風險的新證據。接續應該進行臨床試驗，以驗證對呼吸系統疾病的結果。
港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍表示，是次研究結果是從系列回顧研究歸納所得，需要進一步進行專門的臨床試驗，及總匯分析不同群組與次組的研究，從而得出無偏差的結論。總括而言，SGLT2i 有可能比上一代降血糖藥物 DPP4i 更好。
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責任編輯：陳展棋