【津貼詐騙】46歲海關總關員呃16萬房屋津貼　被判240小時社會服務令

▲ 46歲海關總關員呃16萬房屋津貼，被判240小時社會服務令。（資料圖片）

廉政公署調查貪污時，揭發一名香港海關總關員詐騙政府房屋津貼，訛稱有遵守相關入住規定，涉款逾16萬。被告今日（1日）在屯門裁判法院被判240小時社會服務令。

被告46歲彭子康是海關總關員，早前承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條；及一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

裁判官黃國輝判刑時表示，考慮到被告認罪及有悔意，以及已向政府歸還全款，遂判他履行社會服務.

案情透露，彭子康於2017年1月向庫務署申請自置居所資助計劃下的房屋津貼，該項申請涉及一個由他與母親鄧玉芳共同擁有的元朗物業。他當時是高級關員，其後於2019年2月晉升為總關員.

根據該資助計劃，合資格公務員可每月獲發津貼以償還物業按揭貸款，為期最長120個月。相關規則及指引列明，申請者須在有關物業居住，而且不得把物業出租或分租。

庫務署批准彭子康的申請，並於2017年6月起每月向他發放津貼約3,900元。惟庫務署於2020年10月發現彭子康按揭戶口年度結單上的通訊地址並非上述地址，懷疑他違反入住規定，遂對他展開調查，要求他提供有關遵守入住規定的書面確認，以及水費和電費單副本等。

彭子康回覆庫務署，聲稱有遵守入住規定，並提供水費及電費單，但單據登記人屬另一人。他訛稱對方為一名曾入住該物業的遠房親戚，其後已遷出，並附上將水電帳戶轉為他名字的申請文件。

廉署接獲庫務署轉介貪污投訴後展開調查，發現鄧玉芳於2016年8月至2021年2月期間把上述單位出租給不同租客，而彭子康則居於另一個物業。彭子康訛稱上述為遠房親戚的人士其實是其中一名租客。

案情又透露，彭子康指示鄧玉芳要求該租客更改單位水電帳戶的註冊用戶，以應付庫務署調查。如庫務署知道彭子康違反入住規定，便不會向他支付房屋津貼共逾16萬。

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記者：馮芷婷