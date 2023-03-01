【星級嘉賓】明道小學陸運會 邀港隊乒乓球女將蘇慧音分享體育精神 

▲ 女子乒乓球運動員蘇慧音落場與同學切磋球技。

港澳信義會明道小學（明道小學）於2月28日前舉行校內陸運會，為了培養學生對運動的興趣，學校邀請了香港女子乒乓球運動員蘇慧音擔任頒獎嘉賓，期間蘇慧音分享自己的運動員經歷，大談體育精神，鼓勵同學們勇往直前，更即場與老師和同學切磋球技，彼此打成一片。

蘇慧音在台上侃侃而談，鼓勵同學仿傚運動員不屈不撓的精神︰

我覺得做運動不一定是為要成為世界冠軍才付出努力，每個人都可以有自己的目標，盡力做到最好，這樣就是發揮和實踐了運動員的精神。

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蘇慧音更大談與不同國家選手在比賽場上亦敵亦友及鮮為人知的情誼。她說︰「大家在比賽場上是競爭對手，比賽時會向對方咆哮，但其實彼此之間的關係是非常好的。比賽過後，大家會樂於暢談，分享自己的技術訓練、文化上的差異等，這些都是很有趣的話題。做運動員可以認識到很多不同國家的選手和新朋友，這樣有助我們擴闊視野，學習不同的文化，是很珍貴的經驗。」最後，蘇慧音指出︰

現時自己正受著一些傷患困擾，但會盡力克服，爭取明年巴黎奧運的入場券，希望可以再次以巔峰狀態代表香港出戰。

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全體跳千人操

明道小學一年一度的校內陸運會非常熱鬧，活動旨在培養學生對運動的興趣和積極的態度，鼓勵同學參與田徑運動，提供競賽機會，讓同學在活動中獲得協作、解難等經驗。當日的比賽和活動均在校內進行，以跑、擲、跳等田徑競技項目為主，是近年其中一個最多師生參與的全校活動。陸運會開始前，全校師生在操場上齊跳「明道節拍Get Set Go」千人操，活力滿滿。

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