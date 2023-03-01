【上訴得直】涉非禮女病人遭無限期除名　男護士上訴得直發還訂指明期限

▲ 涉案男護士不服局方決定，早前向高等法院提出上訴。(資料圖片）

註冊男護士涉於4年前在女病人服藥後，趁其昏睡時非禮病人胸部，早前承認2項非禮罪，被判監禁8個月。香港護士管理局其後將其從註冊護士名冊無限期除名，涉案男護士不服局方決定，早前向高等法院提出上訴。上訴庭今（1日）頒下判詞指，雖然涉案行為令人震驚，但非最嚴重的性罪行，裁定上訴得直，撤銷香港護士管理局的無限期除名命令，改判上訴人有指明期限的除名，並下令局方重新考慮除名期限。

上訴人尹柏光於2019年承認2項非禮罪，被判監禁8個月。香港護士管理局於2021年展開研訊，認為上訴人干犯的控罪性質損害了公眾對護理行業的信心，遂將上訴人從護士登記冊中無限期除名。

法官於判決理由書指，護士管理局一方認為，被除名的護士可向局方申請，將名字重新納入名冊內，是次上訴令人費解。護士管理局一方又不同意上訴人稱，無限期除名等同永久除名的說法。

法官指，無限期除名比設定指明限期除名嚴重，並屬最嚴厲的制裁，而且被無限期除名的護士亦較除名期滿的護士難重新被納入名冊。

法官又指，在過去18年間僅有1名護士被無限期除名，當中涉及該護士偷取藥物予女友服用，以致誤殺女友，質疑局方對上訴人無限期除名是否過於嚴厲。雖然上訴人的涉案行為令人震驚，但非最嚴重的性罪行，亦不屬於醫療人員的嚴重不當行為。

法官指，就本案而言，無限期除名的處罰，無論在任何情況下均顯得不相稱，考慮到局方過去亦有就護士非禮案下達指明限期的除名，決定行使酌情權，改判上訴人有指明期限的除名，並下令局方重新考慮除名期限，上訴人兼獲訟費。

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記者：梁錦麟