【流水落花】賈勝楓首次執導電影長片　讚Sammi：她是演得很好

▲ 《流水落花》的導演賈勝楓，接受TOPick專訪。

由鄭秀文（Sammi）、陸駿光（Alan）、談善言（阿談）主演的《流水落花》正在上映當中，這套講述一個寄養家庭十三年歷程的電影，由首次執導電影長片的賈勝楓導演主理，他接受TOPick專訪時分享到戲內戲外的點滴。

先看戲名《流水落花》，每一人的解讀或各有不同，賈導演說：「流水是時間，落花是所有人，時間帶著人們前往應該到達的地方」。

在這個乍暖還寒的春季，電影人的努力，也讓觀眾與《流水落花》相遇。

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賈導演：「時間是最大的壓力」

過往曾任記者的賈導演，首次執導電影長片，坦言有一定壓力，當中主要是來自「時間」而不是演員或其他因素。

他稱：「拍攝短片與長片的規模是相差很遠，時間上會以幾何級數上升，譬如一轉換角度，美術、燈光同樣也要重新調整，便用上了一小時。這些臨場的調整，就令往後的內容或趕不及拍攝，故需在比較少take數上作決定。」

▲ 賈勝楓導演 （陳淑霖 攝）

以「家庭」連貫故事

賈導演直言在起初構思故事時已鎖定以家庭為主題，畢竟家庭故事正正是每一個人也會接觸得到，不需太多包裝的主題正好符合小本製作。

至於最終之所以決定故事圍繞著寄養家庭，原來與他的外父、外母有關：「我的外母是替人照顧小朋友，我的外父、外母的感情是很差，但當小朋友來到家中時，家庭的氣氛180度大改變。」

他續指：「我就在想，為何小朋友會有一種魔法，於是就覺得故事是圍繞一個家庭，並有些陌生的小朋友來到家庭當中。後來，認識到一位昔日的寄養兒童，對方與我分享很多來自寄養家庭的有趣事。」

賈導演覺得寄養家庭「一個來、一個去」的結構是很有趣，也好像是好像不停地衝擊著一對夫婦。

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欣賞Sammi「夠硬淨」

《流水落花》中的「天美姨姨」陳天美，由鄭秀文（Sammi）飾演。賈導演形容稱早在寫劇本構想女主角時，已覺得「非Sammi不可」，全因她看出對方的一種特質。

「天美姨姨一角是需要倔強、『要撐住自己』、內裡帶著脆弱與溫柔，我覺得這種感覺在全香港演員中只得Sammi擁有。」他強調稱：「Sammi就是一行出來是很『硬淨』，她的這種特質是香港女演員中最強的！」

▲ 天后Sammi近乎素顏地演天美姨姨。（劇照）

演員配搭有驚喜

天美姨姨身旁有一位似是長不大的「彬叔叔」何彬，角色落於陸駿光（Alan）手上，是一個相當有驚喜的組合。

賈導演稱：「我與Alan曾在一段短片中合作，他在當中也是演爸爸，當時我正在構思《流水落花》，就覺得他很像故事當中的何彬，有一點像長不大、大細路、擁有幽默感、說話直率。我覺得這樣的配搭也影響Sammi演戲時的自然流露，對手不同時，她的反應也會不同。」

他樂於為觀眾、演員帶來新鮮感，他拋下一句：「我就是想每一位演員也是未演過這個角色的。」

正如在電影演社工的談善言（阿談），賈導演既覺得阿談的形象與角色切合，也注意到她在過往未曾演過類似的角色，正好為演員帶來一段新的髒驗。

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票房＝觀眾的支持票

香港電影票房在近年迎來小陽春，賈導演覺得由《明日戰記》、《飯戲攻心》開始的票房是一個奇蹟，他說：「票房對電影是相當重要，決定了那個團隊可否再繼續拍攝。」

他坦白地表示希望票房愈多愈好：「因為《流水落花》不是有一個很高預算的製作，如果有一個好的票房，即是觀眾對這個演員組合、題材表示認同。票房得同於一張票，由觀眾表達對電影的喜愛。」

Sammi在《第40屆香港電影金像獎》中憑天美姨姨一角獲提名「最佳女主角」，他再大讚對方：「在我心目中，她對於天美姨姨而言已是一個很好的演繹，沒有其他人可以比她演得更好。」

賈導演指：「她是歌星、演員，形象是相當精緻的，把自己真實外型展露出來，是很不容易。這種不容易，以及她對這套電影的研究、為天美姨姨設計應有的動作、談吐、表情，我覺得她是演得很好！」

▲ 導演與陸駿光、Sammi一同現身謝票。（發相）

「汽水溝雪糕」有原因

天美姨姨不時也會吃汽水溝雪糕，賈導演解說著：「原本是指天媽姨姨在失去小朋友後，習慣了吃甜食，以填補精神上的痛苦。久而久之，彬叔叔也常買雪糕、汽水給她。直至她將近死亡，他依然做這件事，既是因為這是帶著兒子的回憶，也是令她在重病時也可甜在心頭。」

這個故事是來自賈導演的親人，他分享道：「臥病在床的親人獲姐姐帶來一盒意粉，其實大家也知道是不可再吃得下，但就是表達『我知道你鍾意食呢一樣野』，結果大家相視而哭。」

流水？落花？

電影取名爲《流水落花》，賈導演解說道：「那對寄養父母是運送孩子的流水，而孩子就是跌下來的花。但在拍攝的過程中，我們覺得又有另一個意思，有機會是角色倒轉，即是小朋友是流水、夫婦是落花。小朋友的出現，似是讓他們明白如何可成為更好的成年人、父母。」

流水、落花、流水落花......觀眾們又會如何解讀呢？

場地：K11 ARTUS

記者：陳淑霖

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