港大 iDendron Gear Up計劃鼓勵創新  帶領香港企業走向國際科技市場

隨着科技迅速發展，智能手機已成為大家生活中不可缺少的電子產品，現在手機除內置打電話和發短信等基本功能外，多元化、有趣又靈活的應用程式更加是多不勝數，只要一機在手，透過下載應用程式，便能在任何時間和地點完成工作及學習多元知識。兩間初創公司ROJU Limited和Creato（ESSAA Limited）得到香港大學創新及創業中心（iDendron）Gear Up 創業種子基金培育計劃的幫助下，致力發展不同的手機應用程式，為用戶打造更方便的生活，把握科技發展機遇和市場潛力。

iDendron是青年發展委員會「青年發展基金」旗下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的獲資助機構。iDendron 於2021年推出的Gear Up計劃，為青年提供創業支援和孵化服務，以至資本資助，協助實現創業夢。

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跳繩健身手機應用程式 推廣跳繩運動文化

疫情下，許多健身室和運動場關閉，市民缺乏運動健身的場所。為鼓勵公眾重拾運動習慣，ROJU Limited成功研發世界上首個集電子競技、娛樂和網上訓練於一身的跳繩健身手機應用程式，目標是將老少咸宜的跳繩項目改造成新穎的網上運動，令更多人知道跳繩不單可以燃燒卡路里，亦能訓練身體協調 。用戶可根據程式中介紹的各種跳繩技巧及專業知識，全天候在家中或任何地方跳繩，達致健身效果。

除了宣揚跳繩文化，加強其普及性外，創辦人在 Gear Up計劃下將程式發展出不同語言的版面，包括簡體中文和繁體中文 ，藉以更快走入大灣區，甚至海外市場，促進體育贊助、全球運動員參與和將來應用人工智幫助發展運動。

▲ Creato開發由創作者主導的實時網上學習體驗平台，分享創作經驗和實用技巧。

打造內容創作學院 以AI配對創作者和學生

另一間初創企業Creato（ESSAA Limited）希望藉著實時教育讓更多人在創作上「走少點冤枉路」。創辦人曾經歷由零開始的內容創作過程，深明作為內容創作者的艱辛。在網上欣賞到創作者的作品，不論是影片、文章或相片，一般都是已完成的作品，但創作當中的過程有很多步驟和考量我們多數都看不見，而每位創作者都是非常專業，當中花了很多努力務求帶給大家最好的作品，創作者的專業值得讓更多人看見。另一方面，隨着內容創作的年輕化及普及化，有很多個人或團體對於學習內容創作的需求亦日益增加。

有見及此，該公司開發了由創作者主導的實時網上學習體驗平台，讓內容創作者轉化累積的知識和技巧，推出實時網上課程。課程強調「實時互動」 (Real-time interactivity)，以提高學習和應用的效果。創作者亦來自世界各地，打破地域界限，讓大家能從不同專業範疇的創作者身上實時學習。

透過iDendron提供的導師配對等幫助，Creato得到很多務實的經營建議，成功聯繫到不少適合的內容創作者分享體驗，以設計產品迎合用戶需要，加速其發展步伐，進一步推廣產品。亦令更多創作者可利用AI的幫助，掌握實用數據以了解市場的學習需求，構思可行的創作課程方向。

與創新者及企業家同行

香港大學科創中心 (HKU Techno-Entrepreneurship Core) 旨在協調大學的創業資源和促進研究驅動的創業計劃。iDendron 現時為港大科創中心的一部分，作為企業家社群的樞紐，各方面為初創企業提供支援，包括種子基金、導師配對、工作空間、與其他初創公司交流、法律諮詢服務等，致力培育他們茁壯成長，進而在本港，以至大灣區及世界各地發展，推動社會不斷進步。

（特刊）