  • 21°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 18:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【撤口罩令】迪士尼遊客開心除口罩合照　海洋公園餐飲員工戴口罩保衞生

社會 16:42 2023/03/01

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

遊客除下口罩，同迪士尼卡通朋友開心合照。（迪士尼提供）

本港今日（1日）起撤銷口罩令，除了醫療機構及院舍外，市民在室內及室外都可以除下口罩，包括到訪主題公園。今日有到訪迪士尼樂園的遊客都放心除低口罩，同卡通人物合照；樂園的員工亦沒有戴口罩，同遊客開心互動；而行政總裁莫偉庭亦有入園與外國遊客交流。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，香港迪士尼非常懷念樂園賓客在口罩下的每張笑臉。事隔近3年，終於可以重見賓客和演藝人員的歡欣笑臉，香港迪士尼團隊非常興奮，希望賓客和演藝人員在迪士尼締造更多精彩奇妙的回憶。而香港迪士尼會繼續參考衞生及相關部門指引，檢視並適時調整樂園營運措施及程序。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於海洋公園昨日亦表示，今日起到訪海洋公園的訪客無需強制佩戴口罩，大家可根據自身情況及需要，選擇佩戴與否。而除了特定工種如餐飲部員工外，大部份員工亦無需強制佩戴口罩。

    點擊圖片放大

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍

相關文章

【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
22:47 2023/02/28
【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
【撤口罩令】明起全面撤銷口罩令　醫療設施安老院舍需按行政措施佩戴
16:57 2023/02/28
【撤口罩令】明起全面撤銷口罩令　醫療設施安老院舍需按行政措施佩戴
【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針
今日 12:03
【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針
【撤口罩令】大部分幼稚園生如常戴口罩　校長教互相尊重︰按身體狀況決定
今日 14:22
【撤口罩令】大部分幼稚園生如常戴口罩　校長教互相尊重︰按身體狀況決定
【撤口罩令】兒科醫生指仍有兩病毒活躍於兒童場所 不建議1類人士除口罩
今日 13:20
【撤口罩令】兒科醫生指仍有兩病毒活躍於兒童場所 不建議1類人士除口罩
【撤口罩令】香港航空：因當地防疫規定　往返內地、台灣及越南仍需佩戴口罩
今日 14:56
【撤口罩令】香港航空：因當地防疫規定　往返內地、台灣及越南仍需佩戴口罩

你可能感興趣

【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
22:47 2023/02/28
【撤口罩令】一文看清各行業口罩令安排　部分廚師及傳菜維持口罩
【撤口罩令】明起全面撤銷口罩令　醫療設施安老院舍需按行政措施佩戴
16:57 2023/02/28
【撤口罩令】明起全面撤銷口罩令　醫療設施安老院舍需按行政措施佩戴
【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針
今日 12:03
【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針
環境衞生 疫情 莫偉庭 公園 口罩 Disney 醫療機構 迪士尼樂園 海洋公園 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
今日 10:25
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
11:41 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人