【撤口罩令】迪士尼遊客開心除口罩合照　海洋公園餐飲員工戴口罩保衞生

▲ 遊客除下口罩，同迪士尼卡通朋友開心合照。（迪士尼提供）

本港今日（1日）起撤銷口罩令，除了醫療機構及院舍外，市民在室內及室外都可以除下口罩，包括到訪主題公園。今日有到訪迪士尼樂園的遊客都放心除低口罩，同卡通人物合照；樂園的員工亦沒有戴口罩，同遊客開心互動；而行政總裁莫偉庭亦有入園與外國遊客交流。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，香港迪士尼非常懷念樂園賓客在口罩下的每張笑臉。事隔近3年，終於可以重見賓客和演藝人員的歡欣笑臉，香港迪士尼團隊非常興奮，希望賓客和演藝人員在迪士尼締造更多精彩奇妙的回憶。而香港迪士尼會繼續參考衞生及相關部門指引，檢視並適時調整樂園營運措施及程序。

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至於海洋公園昨日亦表示，今日起到訪海洋公園的訪客無需強制佩戴口罩，大家可根據自身情況及需要，選擇佩戴與否。而除了特定工種如餐飲部員工外，大部份員工亦無需強制佩戴口罩。

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責任編輯：吳雋妍