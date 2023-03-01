【電話騙案】扮同事兒子來電呃7旬老翁4萬　52歲男騙徒被捕

▲ 屯門警區刑事調查隊人員昨日（2月28日）在油麻地拘捕一名52歲姓鍾本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。（資料圖片）

警方前日（2月27日）接獲一名72歲男子報案，指接獲懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，對方聲稱是報案人同事的兒子並被警方拘捕，要求報案人提供保釋金。騙徒其後假扮報案人同事的朋友到報案人的住所外向其收取約4萬元現金。報案人其後與同事聯絡，懷疑受騙於是報案。



屯門警區刑事調查隊人員經深入調查及情報分析後，昨日（2月28日）在油麻地拘捕一名52歲姓鍾本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕男子現正被扣留調查。案件現交由屯門警區刑事支援隊跟進調查。



行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。



截至2022年底，警方共接獲27,923宗詐騙案件，當中電話騙案共錄得2,831宗，佔整體騙案數字約1成；涉及被騙款項約港幣10億元。



電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務伙伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。



警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方

切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼

若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警

切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證

切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字

提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者

如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助



警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。

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記者：馮芷婷