【兒童濕疹】濕敷乾敷預防抓損痕癢　護士媽媽分享對付濕疹必殺技

▲ 大魚媽分享乾敷及濕敷對抗濕疹。（大魚媽提供）

大魚媽女兒濕疹爆發那時，雙手、雙腳以及身體都非常發炎、乾燥、痕癢，每晚都難以入睡，就算搽幾多護膚品都無用，因為好快就甩掉。後來大魚媽用了濕敷療法，令濕疹情況得以控制。

其實乾敷或濕敷療法已盛行多時，在很多地方的醫生都會教病人做，National Ezcema Association 等機構都有提倡。大魚媽學習和運用過後有一些心得可以跟大家分享。

用紗布或綿布去包裹皮膚，幫助改善皮膚問題，有「濕敷」和「乾敷」兩種做法，首先介紹這療法的好處：

1. 可以讓護膚品停留在皮膚更長的時間，不會因睡覺或日常活動令塗在皮膚的護膚品甩掉在被鋪、衣服上。

2. 因護膚品可以停留在皮膚上更長時間，而且皮膚減少接觸空氣，令皮膚可以長時間處於濕潤、滋潤狀態，從而減少不適例如痕癢。

3. 療法可減少皮膚乾燥和痕癢，令患者的不適減少，生活質素亦大大提升。例如晚上做 「濕敷」或「乾敷」，可睡眠質素提升，對患者的心理、情緒都有莫大改善。

4. 療法減少皮膚的不適，患者減少了抓損皮膚的機會，便有效阻截因抓損而引起的傷口和發炎，中斷惡性循環。假如小朋友抓損皮膚，情況只會越來越嚴重，甚至一發不可收拾，所以「濕敷」和「乾敷」對年輕患者的幫助十分重要。

無論是濕敷或乾敷，做法其實都十分簡單！

先預備材料：紗布或紗巾（如果皮膚有損傷建議用無菌紗布，如果無損傷的話用紗巾亦可）、繃帶、醫生膠布、無菌水（可以用凍滾水、如果有損傷的話可以用樽裝蒸餾水或生理鹽水）、純天然護膚品包括天然潤膚乳液和軟膏。

做法：

1. 先塗些乳液和軟膏，令皮膚處於十分滋潤狀態。

2. 把紗布或紗巾浸濕，如果怕冷可以用暖水，然後揸乾至不會滴水的狀態。

3. 攤開紗布或紗巾，薄薄地敷一層在皮膚上，完全覆蓋問題範圍。

4. 再在上面薄薄地蓋多一層乾的紗布或紗巾。（乾敷的話可省略2-3只需蓋一層乾紗布）

5. 用繃帶輕輕卷著紗布，不需太緊，以免影響血液循環，只需固定紗布即可。

6. 最後用醫生膠布貼住繃帶就完成。

小貼士：

1. 一般情況乾敷的效果已經十分好，既簡單，小朋友配合程度亦更高，建議家長可以先試乾敷療法。

2. 建議睡覺之前做，令整晚睡眠質素更佳。

3. 如果整晚紗布和繃帶完整沒有掉下來，就可以直到起床才拆除。

4. 如果睡覺中途紗布鬆掉，可以直接拆掉然後補搽護膚品。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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