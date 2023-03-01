【威脅性奴】涉以情慾照威脅夜店女當性奴　導演囚10個月官斥自取其辱

▲ 羅俊偉早前承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪，今（1 日）於九龍城裁判法院被判監禁10個月。（資料圖片）

劇集《繩角》導演羅俊偉與26歲夜總會工作的女子進行性交易時，拍下對方的情慾照，涉威脅對方當他的性奴和「扮狗」。羅早前承認1項未經同意下威脅發布私密影像罪，今（1 日）於九龍城裁判法院被判監禁10個月。裁判官斥被告行為卑鄙，因案身敗名裂是自取其辱。

被告羅俊偉（43歲，導演）早前承認於2022年3月26至27日，威脅會發布X的私密影像，另1項普通襲擊罪則獲撤控。

署理主任裁判官判刑時指，本案嚴重之處是被告要求X提供性服務外，還要求對方找其他女子滿足其性需求。

裁判官指即使X同意與被告發生性行為，不代表她不應受法庭保護，免被他人發布私密照片的權利，即使涉案相片只有5張，但法庭不會單單考慮相片數目，強調若相片私密度高的話，已能造成很大的恐嚇效果。

裁判官斥被告行徑卑鄙，威脅將X的照片發放到其工作的夜總會，甚至全港夜總會，對X構成龐大壓力，判入獄10個月，並指被告在行內頗有名氣，因本案身敗名裂是自取其辱。

案情指，被告於2022年1月，認識在夜總會工作的女事主X，其後兩度進行性交易，被告將性交時拍攝的情慾照威脅X，照片拍攝到X臉上黏有精液及陽具。

被告及後用照片威脅X替他「啜腳趾」、「扮狗」和成為他的性奴等，又要X帶其他女子服侍他，否則公開慾照，X一度就範，最終報警。被告在警誡下稱當時醉酒，沒打算公開慾照。

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記者：陳曉欣