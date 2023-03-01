【劍橋教授】神奇小子患自閉症11歲始說話　37歲成劍橋最年輕非裔教授

▲ 英國社會學家Jason Arday以37歲之齡，成為劍橋大學最年輕的非裔教授。

患有自閉症的孩子只要透過合適的培育方法，一樣可以發揮所長，甚至創出一片天。英國社會學家Jason Arday以37歲之齡，成為劍橋大學最年輕的非裔教授。他有著不平凡的經歷，年幼患有自閉症，直至11歲始說話，18歲才學寫字，成功過程相當勵志。

據英國廣播公司（BBC）報道，Jason Arday早年被診斷患有自閉症和發展遲緩，11歲前還不會說話、18歲前仍不懂讀寫。雖然他當時不會說話，但年幼的他對周遭發生的事有許多疑問，會想到「為甚麼有些人無家可歸？」、「為甚麼會有戰爭？」等超越他年齡的問題，這種對世界的好奇心造就他後來成為一位社會學家。

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18歲才學寫字

Jason於英國倫敦西南部的克拉珀姆（Clapham）出生及長大，他提及成長時期的深刻記憶，包括在電視上觀看南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）獲釋、南非奪得1995年欖球世界盃等。他當時曾想，「如果我不能成為一名足球運動員或職業桌球手，那麼我想拯救世界。」

他能漸漸找到自己的長處，可以歸功於母親對他的栽培，培養他的自信心和建立技能。媽媽向他介紹了不同類型的音樂，有助他慢慢將語言概念化，也激發他終生對流行文化的興趣，這已成為他一些研究的特點。

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Jason在18歲時才開始閱讀和寫作，其後於薩里大學（University of Surrey）獲體育教育和教育研究學位，並成為一位體育老師，讓他更了解少數族裔青少年在教育上遇到的不平等待遇。他在22歲時開始考研的念頭，日間在學校工作，晚上則花時間鑽研學術論文和研究社會學。

獲2碩士及1博士學位

最終，Jason獲得兩個碩士學位和一個教育研究博士學位。2021年，他當上格拉斯哥大學（University of Glasgow）教育社會學教授，成為當時英國最年輕的教授之一。

據英國高等教育統計局的官方數據顯示，到2021年，英國2.3萬多名大學教授中，只有155名是非裔。現年37歲的Jason獲得劍橋大學教授職位，將於3月6日上任，成為劍橋大學史上最年輕的非裔教授。他有偉大的抱負︰

我想幫助更多弱勢族群開啟教育大門，並真正實現高等教育民主化。

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責任編輯︰王明芳