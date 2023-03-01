加拿大倫敦市Top 1 公立大專院校－ Fanshawe College 提供超過66個帶薪實習專業 輕輕鬆鬆移居加拿大

Fanshawe College (範莎學院) 位於加拿大安大略省倫敦市，距多倫多以及美國底特律均為2個小時車程，周邊有三個地方與美國接壤。倫敦有54萬人口，華人1.5萬，90%的居民以英語為母語，語言環境非常適合國際學生。學院擁有8大校區，主校區佔地面積44萬平方米，倫敦國際機場校區配備了18架教學飛機，包括一架波音727噴氣式飛機，多倫多校區位於多倫多市中心。

Fanshawe College 是加拿大最大的學院之一。全職學生有 21,000人，兼職學生有 40,000人。國際學生 7,500人，來自110個國家和地區，中國學生 300人左右，語言環境上佳。目前Fanshawe College開設了的課程包括：研究生證書，榮譽學士學位，大專文憑及學術英語課程（English for Academic Purposes，簡稱 EAP），共計260多個專業，專業涵蓋商科，旅遊酒店，設計，健康，理工科，傳媒，計算機以及運輸等多個領域, 涵蓋10大領域，提供超過66個帶薪實習專業，90%以上的專業配備了各類實習。學生就業輔導中心被評為加拿大就業服務模式第1名。2018-2019年度Fanshawe College的就業率高達90.5，位列安省學院第1名。

加拿大政府為Fanshawe College年均教育投入2.5億加幣，這里有堪比CNN，專業電影制作公司的多媒體設備，以及和醫院同步的牙科診所，建築，工程等學科實驗室一應俱全。也有佔地三層樓，五星級免費健身設施。

另外，Fanshawe College與Western University ，McMaster University，University of Waterloo等90多所大學簽有超過600多專業的轉學分協議，為學生提供靈活的學術晉升通道。

如何以「救生艇計劃」Stream A 方式移民加拿大？

1. 於Fanshawe College畢業

課程需合符以下其中一項：

-Diploma 文憑 （長度至少兩年）

-Degree 學位 （學士/碩士/博士）

-Graduate / Post-graduate diploma / Certificate （課程長度至少一年）

2. 申請時於過往三年內畢業

3. 需於加拿大完成最少 50% 的課程

4. 持有香港特區護照或 BNO

5. 申請及取得 加拿大永久居民(PR) 時需於加拿大境內

6. 持有有效的臨時居留簽證

7. 打算於魁北克省 (Quebec) 以外地區發展

8. CLB (Canadian Language Benchmarks) 語言能力最低要求為 5 分

加拿大移民及升學講座

日期：2023年3月9日 (星期四)

時間：下午6:30

地點：Rise Smart 廸昇海外升學及移民簽證諮詢中心

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓903室 (尖沙咀港鐵站A1出口)

講者：Fanshawe College 區域經理 Jefferson 及

加拿大持牌移民法律顧問(RCIC)及教育專家 Venus

講座內容：

- 加拿大最新入境安排及申請加拿大學生簽証注意事項

- 為何選擇加拿大倫敦市讀書及移居？

- Fanshawe College 學院介紹及如何幫助學生就業？

- 完成課程後如何申請加拿大永久居民 (Stream A)?

免費網上登記 只接受預約登記： https://www.risesmart.com.hk/2023/02/25/309fanshawe/

【招生代表親臨現場，可免學校申請費CAD100】

(特約)