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加拿大倫敦市Top 1 公立大專院校－ Fanshawe College 提供超過66個帶薪實習專業 輕輕鬆鬆移居加拿大

教育 17:12 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

Fanshawe College (範莎學院) 位於加拿大安大略省倫敦市，距多倫多以及美國底特律均為2個小時車程，周邊有三個地方與美國接壤。倫敦有54萬人口，華人1.5萬，90%的居民以英語為母語，語言環境非常適合國際學生。學院擁有8大校區，主校區佔地面積44萬平方米，倫敦國際機場校區配備了18架教學飛機，包括一架波音727噴氣式飛機，多倫多校區位於多倫多市中心。

Fanshawe College 是加拿大最大的學院之一。全職學生有 21,000人，兼職學生有 40,000人。國際學生 7,500人，來自110個國家和地區，中國學生 300人左右，語言環境上佳。目前Fanshawe College開設了的課程包括：研究生證書，榮譽學士學位，大專文憑及學術英語課程（English for Academic Purposes，簡稱 EAP），共計260多個專業，專業涵蓋商科，旅遊酒店，設計，健康，理工科，傳媒，計算機以及運輸等多個領域, 涵蓋10大領域，提供超過66個帶薪實習專業，90%以上的專業配備了各類實習。學生就業輔導中心被評為加拿大就業服務模式第1名。2018-2019年度Fanshawe College的就業率高達90.5，位列安省學院第1名。

加拿大政府為Fanshawe College年均教育投入2.5億加幣，這里有堪比CNN，專業電影制作公司的多媒體設備，以及和醫院同步的牙科診所，建築，工程等學科實驗室一應俱全。也有佔地三層樓，五星級免費健身設施。

另外，Fanshawe College與Western University ，McMaster University，University of Waterloo等90多所大學簽有超過600多專業的轉學分協議，為學生提供靈活的學術晉升通道。

如何以「救生艇計劃」Stream A 方式移民加拿大？
1.   於Fanshawe College畢業
      課程需合符以下其中一項：
      -Diploma 文憑 （長度至少兩年）
      -Degree 學位 （學士/碩士/博士）
      -Graduate / Post-graduate diploma / Certificate （課程長度至少一年）
2.   申請時於過往三年內畢業
3.   需於加拿大完成最少 50% 的課程
4.   持有香港特區護照或 BNO
5.   申請及取得 加拿大永久居民(PR) 時需於加拿大境內 
6.   持有有效的臨時居留簽證
7.   打算於魁北克省  (Quebec) 以外地區發展
8.   CLB (Canadian Language Benchmarks) 語言能力最低要求為 5 分

加拿大移民及升學講座
日期：2023年3月9日 (星期四) 
時間：下午6:30  
地點：Rise Smart 廸昇海外升學及移民簽證諮詢中心
         九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓903室  (尖沙咀港鐵站A1出口)  
講者：Fanshawe College 區域經理 Jefferson 及
         加拿大持牌移民法律顧問(RCIC)及教育專家 Venus  
講座內容：  
- 加拿大最新入境安排及申請加拿大學生簽証注意事項   
- 為何選擇加拿大倫敦市讀書及移居？    
- Fanshawe College 學院介紹及如何幫助學生就業？  
- 完成課程後如何申請加拿大永久居民 (Stream A)?  

免費網上登記 只接受預約登記： https://www.risesmart.com.hk/2023/02/25/309fanshawe/

【招生代表親臨現場，可免學校申請費CAD100】

(特約)

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