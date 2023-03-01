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【童顏爸爸】伍文生搵錢養家與妻兒分隔兩地　兩子從澳洲返港陪爸爸做節目

育兒經 18:45 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

伍文生邀請了兩名兒子上節目，寓工作於親子樂。（影片截圖）

現年49歲的「童顏爸爸」伍文生，早於90年代起主持TVB兒童節目《閃電傳真機》、《至NET小人類》及《放學ICU》，其後與圈外人周沛榆（Phoebe）結婚誕下一女兩子，並移民到澳洲。2021年他重返TVB主持兒童節目《Hands Up》變身「文生爸爸」，最近一集他帶同兩名返港探望的兒子上節目，寓工作於親子樂。

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伍文生陪伴香港不少80、90後成長，其中扮演的吱吱鼠是其代表作，有不少家長都是看「文生哥哥」大。如今「文生哥哥」變成「文生爸爸」，但他凍齡有術沒有歲月痕跡，還非常有活力，故此仍大受小朋友歡迎。

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上周三（22日）播出的《Hands Up》節目中，「文生爸爸」帶領2個小男孩做手工，分別為11歲的伍皓霖（Samuel）和8歲的伍曦霖（Joel），兩人原來是伍文生的兒子。他們在節目中被問到有否看過企鵝，曦霖回答好像5歲時看過：「我見過企鵝，同家人一齊。」伍文生補充道：

係啊，嗰陣佢5歲，因為我係佢嗲哋，所以帶住佢哋一齊去睇企鵝。

伍文生與太太Phoebe育有一女兩子。（IG圖片）

兩個寶貝仔發揮創意，把紙杯變成企鵝，「文生爸爸」讚大仔皓霖：「你做得好靚喎，係咪有遺傳㗎？」大仔好識做回答︰「遺傳媽咪同埋爹哋」。而細仔曦霖自爆是第一次跟爸爸做手工，覺得好開心，平日最喜歡與爸爸打籃球，伍文生亦馬上承諾會多陪兒子一齊做手工。

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3子女在澳洲讀書

伍文生與圈外太太Phoebe分別育有14歲大女以霖、11歲大仔皓霖及9歲細仔曦霖，並舉家移民到澳洲生活。2013年伍文生獨自回流返港涉足飲食業，最著名是他榮升餐廳老闆賣蛋牛治，又擔任婚禮司儀等。太太則陪伴3子女留在澳洲讀書，不時會返港探望爸爸，一家五口周圍去玩，2021年伍文生也曾帶過兒子上節目玩，都是一個不錯的親子活動。

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責任編輯︰林綺玲

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