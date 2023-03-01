【國民初戀】姚焯菲假日出海滑浪 Chantel小背心熱褲盡顯青春活力
娛樂 19:06 2023/03/01
有「國民初戀」之稱的16歲姚焯菲（Chantel），目前在新西蘭升學。雖然暫且放下歌手身份，但她不忘與粉絲「小菲象」互動，不時開直播跟大家聊天，亦會更新社交平台分享近照。
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Chantel騷青春活力
昨日（2月28日）Chantel趁住風和日麗到了奧克蘭以北嘅奧馬哈海灘（Omaha Beach）滑浪，實行跟陽光玩遊戲！她留言：
surfing day👒🍉🐚
雖然未有穿上泳裝，亦未有晒出滑浪的相片，但她以小背心配熱褲上陣，盡顯青春氣息。Chantel童心未泯，還分享了在海灘堆砌星星的成品，不少網民大讚她很可愛。
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【After Class】姚焯菲素顏開直播被指發福變大媽 Chantel認思鄉：習慣下就無嘢
發福似大媽
未知是否在新西蘭吃得煎炸食物多，Chantel身形明顯暴脹。她早前開直播，大方以素顏示人，有網民認為她比以往發福不少，而且面容更為浮躁，「大媽味」甚濃，顏值大跌，更指她稱不上是「國民初戀」。
不過在「小菲象」眼中，Chantel則依然是可愛的小公主，出現兩極的評價。
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撰文 : TOPick柴犬出動