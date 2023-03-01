【國民初戀】姚焯菲假日出海滑浪　Chantel小背心熱褲盡顯青春活力

▲ Chantel小背心及熱褲上陣，盡顯青春活力。

有「國民初戀」之稱的16歲姚焯菲（Chantel），目前在新西蘭升學。雖然暫且放下歌手身份，但她不忘與粉絲「小菲象」互動，不時開直播跟大家聊天，亦會更新社交平台分享近照。

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Chantel騷青春活力

昨日（2月28日）Chantel趁住風和日麗到了奧克蘭以北嘅奧馬哈海灘（Omaha Beach）滑浪，實行跟陽光玩遊戲！她留言：

surfing day👒🍉🐚

雖然未有穿上泳裝，亦未有晒出滑浪的相片，但她以小背心配熱褲上陣，盡顯青春氣息。Chantel童心未泯，還分享了在海灘堆砌星星的成品，不少網民大讚她很可愛。

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發福似大媽

未知是否在新西蘭吃得煎炸食物多，Chantel身形明顯暴脹。她早前開直播，大方以素顏示人，有網民認為她比以往發福不少，而且面容更為浮躁，「大媽味」甚濃，顏值大跌，更指她稱不上是「國民初戀」。

不過在「小菲象」眼中，Chantel則依然是可愛的小公主，出現兩極的評價。

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