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【國民初戀】姚焯菲假日出海滑浪　Chantel小背心熱褲盡顯青春活力

娛樂 19:06 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

Chantel小背心及熱褲上陣，盡顯青春活力。

有「國民初戀」之稱的16歲姚焯菲（Chantel），目前在新西蘭升學。雖然暫且放下歌手身份，但她不忘與粉絲「小菲象」互動，不時開直播跟大家聊天，亦會更新社交平台分享近照。

【海外升學】姚焯菲新西蘭開學融入其中　讀著名私立女校年學費住宿34萬

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Chantel騷青春活力

昨日（2月28日）Chantel趁住風和日麗到了奧克蘭以北嘅奧馬哈海灘（Omaha Beach）滑浪，實行跟陽光玩遊戲！她留言：

surfing day👒🍉🐚

雖然未有穿上泳裝，亦未有晒出滑浪的相片，但她以小背心配熱褲上陣，盡顯青春氣息。Chantel童心未泯，還分享了在海灘堆砌星星的成品，不少網民大讚她很可愛。

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【After Class】姚焯菲素顏開直播被指發福變大媽　Chantel認思鄉：習慣下就無嘢

發福似大媽

未知是否在新西蘭吃得煎炸食物多，Chantel身形明顯暴脹。她早前開直播，大方以素顏示人，有網民認為她比以往發福不少，而且面容更為浮躁，「大媽味」甚濃，顏值大跌，更指她稱不上是「國民初戀」。

不過在「小菲象」眼中，Chantel則依然是可愛的小公主，出現兩極的評價。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

姚焯菲 家庭關係 聲夢傳奇 After Class 娛樂人物職業 演員 歌手 海外升學 TVB 社交平台

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