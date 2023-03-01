【禽流感】廣東新增一宗H5N6禽流感　衛生署呼籲避免接觸活禽

▲ 衞生署衞生防護中心今日（1日）正密監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（1日）正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生.

個案涉及一名居於廣東清遠的49歲男子，於發病前曾接觸活家禽。他於去年12月17日出現病徵，並於12月21日入院接受治療，情況嚴重。

自2014年至今，內地衞生當局通報共83宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

衞生防護中心發言人說︰「所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。」

衞生署提醒市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

在本地，衞生防護中心制定一系列監測及防控措施，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。



衞生署提醒市民應時刻保持個人、手部、食物和環境衞生，並在處理家禽時留意以下建議：

避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便

購買活雞時，切勿觸摸活雞和雞糞，切勿吹其尾部。洗淨沾有糞便的蛋，用洗滌劑輔助清洗，並立刻烹煮和進食。接觸雞及雞蛋後，應用梘液和清水徹底洗手

蛋要徹底煮熟，直至蛋黃及蛋白凝固，切勿食用生蛋或有生蛋的醬料。徹底煮熟家禽。如仍有粉紅色肉汁流出，或骨髓仍呈鮮紅，應重新烹煮家禽至完全熟透

經常洗手，尤其在觸摸口、鼻或眼前、處理食物或進食前、如廁後、觸摸公共物件如電梯扶手、升降機按鈕或門柄後，或當手被呼吸道分泌物染污時，如咳嗽或打噴嚏後

若有發燒或呼吸道感染病徵、要前往醫院或診所、要照顧有發燒或呼吸道病徵的病人，均應戴上口罩

​市民可參閱衞生防護中心專題網頁，了解更多資料：禽流感專頁、禽流感疫情周報、世界各地的禽流感統計數字及受影響地區、Facebook專頁及YouTube頻道。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷