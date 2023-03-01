  • 21°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 18:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】黃錦輝倡國家科技部夥港深政府設機構　共同開發河套區

政治 17:19 2023/03/01

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

黃錦輝透露，政府正商討如何處理河套方艙。（趙居逸攝）

本港復常，社區檢疫中心、方艙醫院將陸續撤退，恢復原有用途，其中一個備受關注的從未使用的河套區方艙。身兼全國政協委員的立法會議員黃錦輝透露，政府正商討如何處理河套方艙。

黃錦輝今日與傳媒茶敘，分享自己將在兩會提交的提案，首項便是河套區發展。他建議，由國家科技部、深圳市政府和港府三方聯合成立一家機構，作為河套區兩側的共同開發主體，統一推展河套區兩側的規劃、建設、營運和管理。

北部都會區發展策略提出打造「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」，黃錦輝指出，該處是一個別具生態價值的海域，同時也有兩個海陸相連的中國國家地質公園，即香港地質公園和大鵬半島國家地質公園，建議在現有海岸公園和地質公園基礎上，把生態圈建設成為第一個包括特區生態系統的國家公園，並鼓勵港深共建重點保育實驗室，同時由深港兩地共同推動該區內的生態康樂旅遊發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【兩會2023】吳秋北倡香港納入國家人體器官共用系統　黃國建議兩地政府文書互認
18:13 2023/02/26
【兩會2023】吳秋北倡香港納入國家人體器官共用系統　黃國建議兩地政府文書互認
【兩會2023】林建岳倡將香港發展成亞洲醫療健康產業平台　劉業強促研大灣區工作證
17:29 2023/02/24
【兩會2023】林建岳倡將香港發展成亞洲醫療健康產業平台　劉業強促研大灣區工作證
【兩會2023】李家超晤港區人大　就大灣區發展、改善本地經濟民生等交換意見
19:52 2023/02/27
【兩會2023】李家超晤港區人大　就大灣區發展、改善本地經濟民生等交換意見

你可能感興趣

【兩會2023】吳秋北倡香港納入國家人體器官共用系統　黃國建議兩地政府文書互認
18:13 2023/02/26
【兩會2023】吳秋北倡香港納入國家人體器官共用系統　黃國建議兩地政府文書互認
【兩會2023】林建岳倡將香港發展成亞洲醫療健康產業平台　劉業強促研大灣區工作證
17:29 2023/02/24
【兩會2023】林建岳倡將香港發展成亞洲醫療健康產業平台　劉業強促研大灣區工作證
【兩會2023】李家超晤港區人大　就大灣區發展、改善本地經濟民生等交換意見
19:52 2023/02/27
【兩會2023】李家超晤港區人大　就大灣區發展、改善本地經濟民生等交換意見
政治 一國兩制 方艙醫院 北部都會區 公園 人大政協兩會 隔離營 香港 立法會 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
今日 10:25
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
11:41 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人