【兩會2023】黃錦輝倡國家科技部夥港深政府設機構　共同開發河套區

▲ 黃錦輝透露，政府正商討如何處理河套方艙。（趙居逸攝）

本港復常，社區檢疫中心、方艙醫院將陸續撤退，恢復原有用途，其中一個備受關注的從未使用的河套區方艙。身兼全國政協委員的立法會議員黃錦輝透露，政府正商討如何處理河套方艙。

黃錦輝今日與傳媒茶敘，分享自己將在兩會提交的提案，首項便是河套區發展。他建議，由國家科技部、深圳市政府和港府三方聯合成立一家機構，作為河套區兩側的共同開發主體，統一推展河套區兩側的規劃、建設、營運和管理。

北部都會區發展策略提出打造「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」，黃錦輝指出，該處是一個別具生態價值的海域，同時也有兩個海陸相連的中國國家地質公園，即香港地質公園和大鵬半島國家地質公園，建議在現有海岸公園和地質公園基礎上，把生態圈建設成為第一個包括特區生態系統的國家公園，並鼓勵港深共建重點保育實驗室，同時由深港兩地共同推動該區內的生態康樂旅遊發展。

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記者：趙居逸