【撤口罩令】內地專家稱市民免疫屏障牢固　可參考港澳放寬配戴口罩規定

▲ (資料圖片)

本港今日(1日)起放寬口罩令，市民於室內及室外均無需配戴口罩。目前內地多個省市的商場、 超市已不再限制必須配戴口罩，但交通工具、幼兒園及院舍均需配戴口罩。

中山大學附屬第三醫院感染科副主任、主任醫師林炳亮接受內地傳媒訪問。林炳亮表示，經過2022年12月新型冠狀病毒感染高發期，內地人群的免疫力屏障已較為牢固，半年內二次感染的可能性較低，從這方面而言，口罩的佩戴要求的確可以調整和優化。

林炳亮表示，雖然新型冠狀病毒的免疫屏障已基本建立，但每個人免疫力存在一定差異性，短期內還是需要提高警惕，防止類似傳染性呼吸道疾病的感染。他表孫，從個人衛生角度而言，換季時期自覺佩戴口罩是為己為人。他認為，市民可根據自身健康情況、所在地區傳染性呼吸道疾病流行情況等選擇是否佩戴口罩，尤其在密閉空間內。

王偉炳建議，內地可以參考香港的操作，即放寬口罩佩戴的規定，但在老人院、醫院等機構，仍要求繼續配戴，尤其是在一些醫療可及性較差的地區，建議根據當地具體情況具體評估，保持靈活性，及時根據疫情防控形勢的發展，動態調整口罩令。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋