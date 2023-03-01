【簡約公屋】3月17日闖財委會　李慧琼再去信就啟德選址提五大關注

▲ 九龍中立法會議員李慧琼上月27日再致信財委會主席，就簡約公屋啟德選址提出5大問題。（資料圖片）

簡約公屋向立法會申撥款，2月8日獲工務小組委員會支持，但3月17日仍須再到財委會「闖關」，九龍中立法會議員李慧琼繼早前去信要求局方解釋後，上月27日再致信財委會主席，就簡約公屋啟德選址提出5大問題，希望局方書面回應。

李慧琼在信中提到，雖然局方多次指出，九龍東第二個核心商業區的長遠規劃不變，世運道簡約公屋在「2+5」年後便會回復原本用途，但居民認為政府過去已多次修改該區的基建以至規劃，包括取消單軌列車及改變多幅土地用途，令人對該區的原有規劃失去信心，希望局方以過往的例子或提供方案，進一步釋除居民的疑慮。

李慧琼又關注啟德區內1JS用地，該地擬興建綜合大樓，內設多項文康體育設施，李關注，局方能否承諾會加快推動1JS用地的發展，配合「簡約公屋」2+5年使用期，同步啟用，讓啟德居民早日享用設施。

她又提到連接啟德城中心及兩個港鐵站、長約1,591米的地下購物街，引述居民擔心即使簡約公屋如期歸還，但按一般的賣地及發展流程，地下街可能要2038年，即十多年後才能完成，關注何時貫通。

此外，李慧琼指出，居民擔心當區交通配套追不上人口增長，居民擔心當區的交通配套遠遠追不上人口的增長，因區內私營和公營住宅人口日漸增多，加上商業大廈陸續落成，有不少上班人士進駐啟德，預計區內的交通壓力有增無減，關注當局會否進一步提出交通方案，包括重啟單軌列車及其他集體運輸系統的研究。

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責任編輯：關景騰