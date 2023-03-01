【美男雲集】尹燦榮除校服做「擺渡人」　辛叡恩洗惡女形象被美男圍

▲ 士司機徐英敏與失憶女鬼姜智賢合作，為亡魂完成心願。

3月，「黃Viu煲劇平台」推出的兩部韓劇《Delivery Man》及《花書生熱愛史》，分別在3月1日及3月20日首播，兩劇都美男如雲。

《Delivery Man》有去年憑藉殭屍劇集爆紅的尹燦榮、男團WINNER的金秦禹及演過《太陽的後裔》的金玟錫，而《花書生熱愛史》則由「三人幫」厲雲、姜勳、及鄭乾柱，一班花美男圍住女主角辛叡恩，發展一段浪漫的戀愛故事。

先講原創奇幻韓劇《Delivery Man》，故事講述劇中的士司機徐英敏（尹燦榮飾），被失憶女鬼姜智賢（方珉雅飾）糊裏糊塗上了車，女方之後竟然賴著不走，徐英敏為生計，與女鬼攜手合作，成為「靈魂擺渡司機」，開創「鬼魂專用司機」服務，負責接送亡靈，自此兩人侍奉逝者，協助亡魂完成最後心願，而女鬼也希望藉此找回過去，查出死亡真相。

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今年21歲的尹燦榮，是童星出身，經常飾演劇集、電影的主角「童年」，成年後他終於告別學生角色，擔正劇集男主角，有多年演戲經驗的他，今回脫下校服及學生造型，洗去稚氣，演成熟穩重的「擺渡人」也十分稱職，女主角珉娥的女鬼也十分搞笑。

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三男一女浪漫史

至於另一齣青春古裝劇《花書生熱愛史》，則改編自網路小說，以古代民宿為背景，講述打破既有觀念的寄宿家庭「梨花院頤和園」女主人尹端午（辛叡恩飾），和懷有不可告人秘密的寄宿生「花書生三人幫」，包括武科生姜山（厲雲飾）、富家子弟金時烈（姜勳飾）、名門之後鄭有夏（鄭乾柱飾），四人合力解開13年前的神祕謎團，三男一女的羅曼史亦看得觀眾大呼過癮。

至於女主角辛叡恩，今年因為人氣劇《黑暗榮耀》「霸凌宋慧喬」而聲名大噪，榮登一代惡女，成功擺脫「收視毒藥」之名。

過去曾獲封「國民初戀」接班人的辛叡恩，今次首度挑戰古裝劇，劇中她更被「古代F3」包圍，顏值滿分的四人幫肯定擦出火花。

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