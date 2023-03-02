【一夜成名】上環燉湯小店撞名成熱話　老闆球哥爆一原因照賣青紅蘿蔔湯

▲ 傅振球2014年開設「球哥燉湯」，主打健康湯水。（林宇翔攝）

「開檔第一日就有賣青紅蘿蔔湯。如果因為今次不幸事件，就話以後唔賣，咁樣我係對唔住青紅蘿蔔。」傅振球人稱「球哥」，在上環開燉湯小店，忽然受到駭人命案帶動，頓成網絡焦點。TOPick記者追訪「球哥燉湯」，窺探究竟。

「才不用執着於網絡是非。反而歡迎大家來試試我的燉湯，給點意見。」球哥感謝網民關注，視作免費宣傳，他強調做人要有目標，做好出品，盼將燉湯鮮味傳遍寫字樓。

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認真球哥燉湯係咪執得？

不幸命案舉世震驚，社會茶餘飯後的話題，也離不開行兇形式、兇徒家境等。在上環開燉湯店的傅振球，更加是不幸「躺着中槍」，跟疑兇前家翁「撞名」，又經營湯水店，頃刻成為網絡熱話。不過「球哥燉湯」生意不似受到打擊，記者日前到店拜訪，午市坐滿客人，以寫字樓客為主。

「講真呢幾日生意唔見有打擊，青紅蘿蔔湯照樣有人叫，無乜客人驟忌。」他相信食客較關注飲食健康，多過揣測是非，「殺人犯以前當差，而我就揸鑊鏟；打開電話簿一數，就有幾百個球哥，根本唔關我事。」他認為，看待網絡言論的心態要樂觀，不執着於一時是非，行得正企得正就不用擔驚受怕。

球哥高EQ看待網民言論

網民言論總是尖酸刻薄，「認真球哥燉湯係咪執得？」、「叫球哥都算，仲要中埋燉湯」、「改壞名嚟講都算世一」，一面倒以為球哥生意將會直插水，建議不如停賣青紅蘿蔔燉湯。「青紅蘿蔔健脾清涼，小朋友好鐘意飲，開檔第一日就有賣。如果因為今次不幸事件，就話以後唔賣，咁樣我係對唔住青紅蘿蔔。」

球哥教路，青紅蘿蔔燉湯不一定要配粟米排骨。餐牌羅列的18款湯水當中，還有一款「青紅蘿蔔無花果螺頭排骨燉湯」，是原版的變奏，「亦有好多人以為螺片應該要燉雞，而其實螺頭有鹹香鮮味，撞上清甜配料，燉起來味道很夾。」在小店內，有部熒光幕顯示燉湯每日餘貨，而訪問當日下午，兩款青紅蘿蔔燉湯只餘單位數，看來頗受歡迎。

店內還有部電視機播住新聞台，球哥跟普羅大眾一樣，也關注這宗命案。他只輕描淡寫放下一句話，「案件還有很多疑點有待揭發。一家4人夾份構思殺人計劃，如果單單為咗一層樓，就令到全家人想法一致，實在難以置信。」他深信天網恢恢，一旦犯案，定必東窗事發。

▲ 胡椒豬肚燉雞湯清徹見底。 （林宇翔攝）

中環街市開新舖 盼增曝光

受到突發事件影響，店舖突然多了話題性，球哥感謝網民關注，他視作免費宣傳，尤其希望吸引更多年輕新客源。「多啲在社交媒體做宣傳，最新也在中環街市開鋪，希望增加曝光，讓年輕一代留意燉湯食品。」他留意到，新一代女士、寫字樓客也吃得清淡，追求健康，喜歡飲啖燉湯配糙飯，加一款家常小菜成為一餐。

球哥強調做人要有計劃，向目標奮鬥，用腦用手用心去做，長遠才會成功。店內貼出幾張大字︰活在當下、行成於思、講心迎人，都是球哥和店舖的座右銘之一，「唔係要去諗（偏門）發達大計，急功近利；做人總不能hea住生活，一定要向住目標前行。」

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記者：吳卓峰、吳穎嵛