【撤口罩令】小學校長首日不戴口罩也需調整心理　重見師生面容「好多年都無咁開心」

▲ 口罩令撤銷首日，師生告別口罩生活。（陳靜儀攝）

隨著口罩令今日（1日）起解除，全港學校師生也毋須強制戴口罩，黃大仙浸信會天虹小學校長馮耀章今早率先選擇不戴口罩回校，以「真面目」迎接學生，他表示，看見師生的面容都好開心，形容「好多年都無咁開心嘅感覺」。惟他坦言自己不戴口罩，也需要時間適應、調整心理，故希望藉自身給予學生認同感。校方今日亦安排特別早會及班主任課，幫助學生了解到取消口罩令事宜，並尊重他人的選擇，料學生的心理壓力會逐漸在1、2個月後減低。

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馮耀章今早迎接學生時，也有同學笑言自己戴口罩「好似靚仔靚女咗」，暫時未有除口罩；全校520位學生中，戴口罩的人數較多，只有逾20位學生不戴口罩上學，但不少師生於戶外升旗禮時紛紛除下口罩。

其中一個一年級班主任課上，有教師親自向學生講解，指不戴口罩更易看到學生的面部表情，希望學生每日都不用戴口罩，並展露「最靚嘅笑容」。對於不用再戴口罩，有同學於課上表示感到高興，指「食飯唔洗再帶口罩盒啦！」更有同學隨即把口罩除下，表示「我都唔想戴啦！」令全班不戴口罩的人數增至逾半，但有同學稱「之後要去旅行」，故仍然不敢除下口罩。

馮耀章亦鼓勵同學不戴口罩上體育課，因課堂活動劇烈，並預期1至2個月後，學生心理壓力會減低，全校不戴口罩的人數會不斷增加，做到「真正復常」，並強調尊重學生、家長及教師的決定。馮耀章指，不戴口罩有助語文科教學，可以讓學生看到老師的口型，從而了解到字的發音及咬字，影響學習，因此校方鼓勵老師除下口罩進行教學活動，但會自願及鼓勵性質，並會尊重老師的決定。

另外，對於學校3成人感染便會停課，馮耀章表示不擔心除口罩後會令感染個案急升，預計隨著社會逐步復常，包括過往都有機會爆發流感，個別班級會停課數日，也可轉為網課。至於該校家長申報學生感染個案，自1月起回落至每周1至2宗，馮耀章表示，希望增加學生群體互動，計劃將課室座位單行坐，變回小組坐，但會保持一定距離。

▲ 浸信會天虹小學校長馮耀章。（陳靜儀攝）

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記者：梁凱婷