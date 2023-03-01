  • 21°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 18:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【撤口罩令】小學校長首日不戴口罩也需調整心理　重見師生面容「好多年都無咁開心」

社會 17:48 2023/03/01

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

口罩令撤銷首日，師生告別口罩生活。（陳靜儀攝）

隨著口罩令今日（1日）起解除，全港學校師生也毋須強制戴口罩，黃大仙浸信會天虹小學校長馮耀章今早率先選擇不戴口罩回校，以「真面目」迎接學生，他表示，看見師生的面容都好開心，形容「好多年都無咁開心嘅感覺」。惟他坦言自己不戴口罩，也需要時間適應、調整心理，故希望藉自身給予學生認同感。校方今日亦安排特別早會及班主任課，幫助學生了解到取消口罩令事宜，並尊重他人的選擇，料學生的心理壓力會逐漸在1、2個月後減低。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

馮耀章今早迎接學生時，也有同學笑言自己戴口罩「好似靚仔靚女咗」，暫時未有除口罩；全校520位學生中，戴口罩的人數較多，只有逾20位學生不戴口罩上學，但不少師生於戶外升旗禮時紛紛除下口罩。

其中一個一年級班主任課上，有教師親自向學生講解，指不戴口罩更易看到學生的面部表情，希望學生每日都不用戴口罩，並展露「最靚嘅笑容」。對於不用再戴口罩，有同學於課上表示感到高興，指「食飯唔洗再帶口罩盒啦！」更有同學隨即把口罩除下，表示「我都唔想戴啦！」令全班不戴口罩的人數增至逾半，但有同學稱「之後要去旅行」，故仍然不敢除下口罩。

馮耀章亦鼓勵同學不戴口罩上體育課，因課堂活動劇烈，並預期1至2個月後，學生心理壓力會減低，全校不戴口罩的人數會不斷增加，做到「真正復常」，並強調尊重學生、家長及教師的決定。馮耀章指，不戴口罩有助語文科教學，可以讓學生看到老師的口型，從而了解到字的發音及咬字，影響學習，因此校方鼓勵老師除下口罩進行教學活動，但會自願及鼓勵性質，並會尊重老師的決定。

另外，對於學校3成人感染便會停課，馮耀章表示不擔心除口罩後會令感染個案急升，預計隨著社會逐步復常，包括過往都有機會爆發流感，個別班級會停課數日，也可轉為網課。至於該校家長申報學生感染個案，自1月起回落至每周1至2宗，馮耀章表示，希望增加學生群體互動，計劃將課室座位單行坐，變回小組坐，但會保持一定距離。

浸信會天虹小學校長馮耀章。（陳靜儀攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

相關文章

【撤口罩令】口罩令解除首日返學除罩呼吸新鮮空氣　仍有學生不適應告別口罩感尷尬
今日 11:56
【撤口罩令】口罩令解除首日返學除罩呼吸新鮮空氣　仍有學生不適應告別口罩感尷尬
【撤口罩令】學生除口罩易感焦慮、展露樣貌感不安　教育局製作學校及家長建議單張
21:14 2023/02/28
【撤口罩令】學生除口罩易感焦慮、展露樣貌感不安　教育局製作學校及家長建議單張
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡
18:38 2023/02/28
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡
【撤口罩令】迪士尼遊客開心除口罩合照　海洋公園餐飲員工戴口罩保衞生
今日 16:42
【撤口罩令】迪士尼遊客開心除口罩合照　海洋公園餐飲員工戴口罩保衞生
【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針
今日 12:03
【撤口罩令】梁子超：慎防流感病毒肆虐　籲市民接種預防針
【撤口罩令】香港航空：因當地防疫規定　往返內地、台灣及越南仍需佩戴口罩
今日 14:56
【撤口罩令】香港航空：因當地防疫規定　往返內地、台灣及越南仍需佩戴口罩

你可能感興趣

【撤口罩令】口罩令解除首日返學除罩呼吸新鮮空氣　仍有學生不適應告別口罩感尷尬
今日 11:56
【撤口罩令】口罩令解除首日返學除罩呼吸新鮮空氣　仍有學生不適應告別口罩感尷尬
【撤口罩令】學生除口罩易感焦慮、展露樣貌感不安　教育局製作學校及家長建議單張
21:14 2023/02/28
【撤口罩令】學生除口罩易感焦慮、展露樣貌感不安　教育局製作學校及家長建議單張
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡
18:38 2023/02/28
【撤口罩令】學生得知可告別口罩生活即興奮歡呼　幼童「出生已戴口罩」料需時過渡
口罩 兒童健康 傳染病 中小學教育 老師 浸信會天虹小學 黃大仙 天虹小學 流感 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
今日 10:25
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
11:41 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人