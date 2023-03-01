【撤口罩令】常覺自己長得不好看並抗拒社交　育兒專家：孩子或患上「口罩依賴症」

▲ Ken Sir提醒家長注意孩子或患上「口罩依賴症」 ，常覺自己長得不好看，甚示抗拒社交。

香港政府宣布將從3月1日起取消實施已經三年的口罩令，但根據其他亞洲國家經驗，就算是放寬了戴口罩的要求，短時間內相信依然有不少人選擇繼續戴著口罩。兒童發展及升學專家Ken Sir指出，日本有專家認為，患上「口罩依賴症」的年輕人和兒童越來越多，即使新冠疫情結束，他們也不願摘下口罩。

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口罩令實施多年，大部份人都期待著「除罩的一天」到來。但近星期卻有不同的調查公佈，當中都有部份人對除口罩感到憂慮。

學生們討厭戴口罩的理由，相信不用詳細描述。而「不摘口罩」的理由也確有不少，當中包括「已經習慣了」、「會被媽媽罵」、「想繼續保護自己和別人」、「覺得自己長得不好看」甚至有「戴口罩可以不用社交」等理由。

3年的口罩令期間，學生在學校和家裡都被教導要戴口罩，不戴就會被責罵。於是戴口罩就成為理所當然的事情。就算呼吸不順，耳朵疼，都要忍著。大家已經習慣了這種狀態，孩子們鑒貌辨色的能力都漸漸弱化。

另外，受訪的初小學生中，有提出「怕被同學見到除下口罩的自己」，大家都習慣了戴著口罩見對方，彼此看了三年，除下口罩後，對他們會有怎樣的影響呢?

強行除口罩對子女的影響

有家長跟我談論，因為害怕子女對口罩產生依賴，所以就算子女選擇要繼續戴口罩過活，都會強行讓其摘下口罩。但請大家留意，在日本和韓國等地，確實有的孩子只有戴著口罩才能放心地坐在教室裡上課。如果家長強行要求其子女摘下口罩，反而可能產生負面影響，比如因為焦慮而不想去上學等。

家長們應該以子女的角度出發，用他們能夠理解的語言，清楚地告訴子女。從現在的防疫的角度，孩子可考慮不戴口罩，也沒有問題。然後聽取孩子的意願，以良好的溝通方法處理。如果因為政府解除了口罩令，就強行要求孩子一律不准戴口罩，反而會令孩子更感不安。

比起防止或擔心孩子患上「口罩依賴症」，尊重孩子意見的做法更有利於他們的心理健康。

家長應該讓孩子們自己做出選擇。

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責任編輯︰許珞珩